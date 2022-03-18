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كيف تبلغ عن محتكرى السلع بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات عن محتكرى السلع، أو شكاوى المواطنين عن المغالاة فى الأسعار من جانب التجار.

 

1- يتم الابلاغ على رقم 15496 وهو الخط الساخن الذى خصصته المحافظة.

2- كما يمكن الابلاغ عن طريق التواصل مع غرف العمليات للأحياء او مديرية تموين القاهرة.

 

وفى السياق شدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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