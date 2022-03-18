​​القمر الدودي.. تفاصيل أبرز ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل أغرب ظاهرة فلكية، تشهدها سماء مصر والعالم، اليوم الجمعة 18 مارس 2022.

وأوضح تادرس لـ"الخليج 365"، أن هذه الظاهرة تتمثل في اكتمال القمر -(بدر مارس)- ويظهر القمر بدرًا خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

وأضاف أن ذروة البدر ستكون اليوم الجمعة، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 %، متابعا: "ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي، لأن ديدان الأرض تخرج وتعود للظهور مجددًا في مثل هذا الوقت من العام".

وأشار تادرس، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

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