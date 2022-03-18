شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف يطلقان اليوم قافلة دعوية مشتركة بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف، تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء الأوقاف"، وذلك بمحافظة مطروح، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، وتأتى القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين في القافلة والمساجد التي سيتوجهون إليها:

1. - الشيخ/ حسن عبد البصير عرفة - مدير مديرية أوقاف مطروح - السلام – أم الرخم

2. - الشيخ/ عبد الهادي محمد إبراهيم جاد - واعظ بمنطقة وعظ مطروح - الكبير- أم الرخم

3. - الشيخ/ محمد محمود مصطفى - مدير المتابعة - قباء- أم الرخم

4. - الشيخ/هشام محمد محمود صالح - واعظ بمنطقة وعظ مطروح - ذي الجلال والإكرام

5. - الشيخ/ سامي سالم عبيد - مدير إدارة غرب مطروح - أبو ظاوة

6. - الشيخ/ رحيم سليمان عبدالفتاح - واعظ بمنطقة وعظ مطروح - عقبة بن نافع- القصر

7. - الشيخ/ محمد نصر طه - مفتش أول - الرحمن البطل- القصر

8. - الشيخ/أحمد محمد إسماعيل سليم - واعظ بمنطقة وعظ مطروح - زعلول- القصر

9. - الشيخ/ محمود صبري عبد القادر - إمام وخطيب - الكبير- القصر

10. - الشيخ/ محمد عبدالله بيومي الديباوي - واعظ بمنطقة وعظ مطروح - الصحابة – القصر

وفى سياق متصل يؤدى أئمة وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق.