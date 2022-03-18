نقابة أطباء الأسنان تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالسويس، مساء اليوم الخميس، تشكيل المجلس الجديد، عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي أسفرت عن فوز الدكتورة نبوية صلاح الدين، فوق السن، والدكتور أحمد طارق الريدي، عضوية النقابة تحت السن.

وقالت نقيب أسنان السويس، الدكتورة سكينه عبد الصادق - بحسب بيان مساء اليوم- إن انتخابات التجديد النصفي، التي عُقِدَت بمقر النقابة بمنطقة الغريب بحي السويس، شهدت إقبالًا من أعضاء النقابة لاختيار أعضاء المجلس الجديد، مؤكدة حرصها الدائم على مشاركة أطباء الأسنان فيما من يمثلهم في النقابة.

وأضافت أن المجلس الجديد سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل لوضع آليات العمل الفترة المقبلة ووضع أفكار عمل جديدة لتخدم أعضاء النقابة.