مؤسسة المرأة الجديدة تحتفل بختام مشروع "مناهضة الزواج المبكر في القرى المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، احتفلت مؤسسة المرأة الجديدة بختام مشروع "مناهضة الزواج المبكر في القرى المصرية من خلال الفن"، بحضور فريق مؤسسة المرأة الجديدة وممثلين للجمعيات الشريكة من المحافظات، وممثلين لوزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومكاتب المساندة القانونية الشريكة للمؤسسة، بجانب الفتيات المشاركات بالمشروع، وناجيات من العنف ممن تلقين دعم من مكاتب المساندة.

تضمن الحفل عرض لشهادات من الناجيات من العنف، وفيلم قصير عن مراحل المشروع، وورش العمل التي شملت محافظات (الشرقية- القاهرة الكبري- قنا – الدقهلية) بالإضافة إلي أفلام قصيرة أعدتها وأنتجتها الفتيات في ورشة الحكي الرقمي وورش إعداد الأفلام بالموبايل، والتي ساهمت في إنتاج الفتيات لأفلام قصيرة بالهواتف المحمولة تعبر عن قضية الزواج المبكر، بجانب معرض فني لرسوم الفتيات المشاركات في المشروع والتي تتراوح أعمارهم من 12 حتى 18 عامًا.