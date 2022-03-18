الجريدة الرسمية: 10 قرارات جديدة من التموين بشأن موسم القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتداول والتعامل بشأن موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2022.

وكانت المادة الأولى من القرار كالآتي:

يقصد بجهات التسويق في تطبيق أحكام هذه القرار الجهات التالي: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة، والينك الزراعي المصري).

المادة الثانية: يجب على كل من يملك محصول من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزء من المحصول بواقع 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة.

المادة الثالثة: يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 ثراط.

بالإضافة إلى حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022، لغير جهات التسويق سواء لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

كما قررت الوزارة، حظر نقل القمح الناتج علن موسم حصاد 2022 من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.