​"معنديش شحاتين".. تحذير من رئيس نظافة القاهرة لهؤلاء العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، رسالة تحذيرية إلى عمال النظافة التابعين للهيئة، بشأن التسول، وأوضاعهم الحالية.

وأكد الشرشابي في تصريحات تليفزيونية الخميس، أن هيئة نظافة القاهرة، تدرب العمال على الظهور بمظهر لائق، عبر استخدام معدات أكثر تطورًا، منوها بأن أي عامل نظافة يتسول في الشارع يُفصل من عمله".

وناشد المواطنين بعدم التعاطف مع من يقدمون على التسول من عمال هيئة النظافة والتجميل، متابعا:"أي حد في الشارع بيمد إيده لعربية مش عامل نظافة، أنا معنديش شحاتين، والمفروض ميصعبش على المواطن، لأنه بياخد مرتب كويس".

وتابع الشرشابي:"إحنا بنتكلم مع العمال وبنمر على الشوارع باستمرار وبنمسك حالات ونسلمها لأقسام الشرطة، ومش بيكونوا تبعنا".

وعن تراكم أكياس القمامة والمخلفات أمام المنازل، أكد أن الهيئة، تعمل على ضمان الخدمة إلى المكان نفسه، وقريبا جدا سنطلق صفحة خاصة بالهيئة لاستقبال الشكاوى، ونعمل الآن بالخط الساخن 15264 للإبلاغ عن أي مشكلة تخص النظافة والإنارة والتجميل، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن تلقي أي شكاوى متعلقة بمشاكل الإنارة والنظافة والتجميل".