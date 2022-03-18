شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: ممشى أهل مصر لكل فئات المجتمع المصرى دون دفع أية رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن المواطن المصرى كان يجد صعوبة في الاستمتاع بنهر النيل والجلوس أمامه كما جرت العادة نظراً لعدم وجود مساحات مخصصة لذلك، ومن هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصرى.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، في قلب القاهرة والمطلة على منطقة الزمالك وصولا حتى كوبرى 15مايو، لافتاً إلى أن الانتهاء من المشروع بالكامل سيكون في 30 يونيو المقبل.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن الممشى سيتضمن أماكن للجلوس، وطريق للدراجات الهوائية، وسلسلة من المحال الخدمية، وتابع :"المواطن سيستمتع بدون دفع أية رسوم"، مضيفاً: "هناك شركة ستعمل على إدارة الممشى من حيث النظافة، والصيانة، وإدارة سلسلة المحال التجارية، والخدمية بالإضافة إلى توفير الأمن والأمان".