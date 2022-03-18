شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يستقبل وفود مؤتمر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربي للقضاء الاداري، حيث عقد سيادته مع رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الادارية العليا بالدول العربية، إجتماعا تشاوريًا تناول المشكلات العلمية التي تواجه القضاء الاداري في الدول العربية وأهمها تلك المتعلقة بالبطء في التقاضي، وذلك بغرض الوقوف علي اسباب المشكلات والوصول الي مقترحات تؤدي الي تقصير زمن التقاضي.

وأستعرض المستشار محمد حسام الدين، التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصري في وضع خطط لإنجاز ومتابعة تنفيذها، وما أدت إليه من إنجاز عدد ضخم من القضايا المتراكمة خلال العامين الماضيين.

وقد حضر الاجتماع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بليبيا، والمستشار فادي إلياس رئيس مجلس الدولة بلبنان، والمستشار عبد السلام المهدي الرئيس الاول لمجلس الدولة بتونس، والمستشار الدكتور عادل بروسلي نائب رئيس مجلس القضاء الاعلي بالكويت، فضلا عن نخبه من قضاة المحاكم العليا بالدول العربية.