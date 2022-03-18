شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية: تكليف بتحديد هوية بصرية لـ"العلمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى صدور تكليف من القيادة السياسية بتحديد الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة، وأن الأكاديمية تعمل على تنفيذ ذلك بحيث يكون لها هوية تتميز بها وتعرف بها.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء فرع جديد للأكاديمية بالعاصمة الإدارية مثلما فعلت الأكاديمية بمدنية العلمين الجديدة خلال فرعها الذى تم إنشاءه هناك بتكلفة حوالى 7 مليار جنيه، لافتة إلى أن الأكاديمية تم إنشاءها عام 1972 لتكون إحدى المنظمات المتخصصة وبيت الخبرة والذراع الفنى التابعة لجامعة الدول العربية.

وأوضح عبد الغفار أنه على مدار أكثر من 50 عاماً استطاعت الأكاديمية أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والإستشارات، ومن خلال إيمانها بأهمية تحقيق التكامل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك للوصول إلى الغاية الأسمي وهى التعاون العربي الكامل في كافة المجالات استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مجالات النقل البحري والعلوم الهندسية والإدارية من خلال منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تلك المجالات .

وقال عبد الغفار ان الأكاديمية تبنت استراتيجيتها بتخريج الكوادر البشرية للدول العربية والإفريقية ليكونوا قيادات المستقبل ورواد العمل المتطور فى بلدانهم واعتمدت فى ذلك على بناء جسور من التعاون والعلاقات مع أرقى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم مثل جامعات أنجلترا وأمريكا وأسبانيا لكى يقف الطلاب فى كليات الأكاديمية على أحدث ما وصلت إليه الجامعات فى هذه الدول فى العلوم المختلفة، حيث يوجد اتفاقيات تعاون علمى مع مؤسسات التعليم العالى والبحث الدولية والمؤسسات العلمية والمحلية، وهو ما يشجع البحث العلمى وتبادل الخبرات بين الجامعات، وللأكاديمية ما يزيد عن (65) إتفاقية تعاون مع أهم الجامعات الدولية .

ولفت عبد الغفار إلى الأكاديمية حصلت على حق تنظيم الجمعية العمومية ومؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية عام 2021، حيث تم تجديد عضوية الأكاديمية بالمجلس التنفيذي للاتحاد للمرة الثالثة على التوالي للفترة، وحققت الأكاديمية تلك الخطوة بعد منافسة شرسة مع 6 جامعات بحرية من السويد وفنلندا وتركيا والصين وروسيا وفيتنام.

يذكر أنه تم تجديد تعيين دكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية عضواً بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية (WMU) ومقرها مدينة مالمو بالسويد والتابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لفترة ثالثة تنتهى 31 يناير 2025، حيث يتشكل مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية من 30 عضو يتم اختيارهم بواسطة رئيس المنظمة البحرية الدولية من شخصيات عالمية فى مجالات صناعة النقل البحرى.