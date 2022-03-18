شكرا لقرائتكم خبر عن منح جائزة "البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف" لرئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، احتفالية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي السنوية، لمنح جائزة "البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف" لعام 2022.

ونال الجائزة هذا العام الأستاذ الدكتور رشاد برسوم رئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى والأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة ومؤسس مركز القصرالعيني لأمراض الكلى والديلزة (Dialysis) بجامعة القاهرة.

وألقى قداسة البابا كلمة مناسبة هنأ خلالها الدكتور رشاد برسوم بفوزه بالجائزة، كما ألقيت عدة كلمات من نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطيالأرثوذكسي، والدكتور رشاد برسوم وبعض من المشاركين في الاحتفالية.

وسلم قداسة البابا الدكتور برسوم الجائزة في نهاية الاحتفالية وتم التقاط الصور التذكارية.

وحضر الاحتفالية، التي تقام سنويًا بالتزامن مع ذكرى نياحة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ،وسفراء بعض الدول، وعدد من أحبار الكنيسة والاباء الكهنة والشخصيات العامة.