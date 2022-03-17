شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن حالة جوية نادرة الحدوث وسحب عملاقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن منخفض جوي قوي على أقصى غرب أفريقيا عند الجزائر والمغرب ينقل كمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا، حيث أصبحت العواصف الترابية عنيفة شملت الجزائر وإسبانيا والبرتغال وفرنسا حتى ميونيخ في ألمانيا.

وتابعت: وتكونت سحب عملاقة امتدت من الدول الاسكندنافية حتى شمال أفريقيا وتعتبر خصائص هذه الحالة الجوية نادرة الحدوث. ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01.