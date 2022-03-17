شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء بحوزة راكب فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بحوزة راكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.