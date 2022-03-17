شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء بحوزة راكب فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بحوزة راكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 2672، اشتبه هشام محمد حافظ مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى يحمل 7 حقائب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز رئيس قسم الفحص، فلاحظ وجود أجسام معتمة على هيئة سيوف، وبالعرض علي حسن حمدي مدير الحركة قام بتكليف معتز محمود رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيف داخل حقائبه.
قرر مصطفى الجندى مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الجهات الأمنية المختصة.