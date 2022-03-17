شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى بورت لويس تلتقى نائب رئيس الجمهورية الموريشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية في بورت لويس، Eddy Boissezon نائب رئيس الجمهورية الموريشي، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية المصرية الموريشية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الصحة والتعليم والسياحة وتطوير البنية التحتية وغيرها.

هذا، وأعرب نائب رئيس الجمهورية الموريشي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في بناء الكباري والسدود، خاصة في ضوء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الموريشية بسبب الإعصارين اللذين ضربا البلاد مؤخراً.

كما تناول نائب رئيس الجمهورية رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة مصر في مجال التعليم والتدريب والتدريب الرقمي، فضلًا عن الترويج السياحي لمصر في موريشيوس في ظل شغف الموريشيين بمصر وتاريخها.

ومن جانبها، أكدت السفيرة على الخبرة المصرية الكبيرة في بناء الكباري والسدود التي تستوعب مياه الأمطار أسوة بالمشروع الذي أقامته مصر في أوغندا، مشيرة إلى أهمية استمرار تعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.