شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى ليلونجوى يلتقى نائب وزير الدفاع المالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية فى ليلونجوي "هارى مكانداويري" نائب وزير الدفاع المالاوي، حيث أثنى على جهود الدولة المصرية في تحقيق أجندتها التنموية بخطى حثيثة، مشيدًا بما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من دورات تدريبية للكوادر المالاوية على مدار السنوات الماضية، والتى ساهمت بشكل فعال في تأهيل وبناء قدرات الكوادر المالاوية.

هذا، وأكد السفير المصري على اهتمام رئيس الجمهورية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة كأولوية في السياسة المصرية الخارجية، مشددًا على أهمية التعاون بين كافة دول القارة ذات الاهتمامات والتطلعات والتحديات المشتركة، فضلًا عن وقوفها معًا للتغلب على تلك التحديات وتحقيق أهدافها التنموية للنهوض بالقارة والحفاظ على أمنها واستقرارها.