شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى كلياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، الطرق البديلة والتحويلات قبل إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى فى الإتجاه ( القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية )، اعتبار من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة، وحتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ إنشاء محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير"، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.





وشملت التحويلات المرورية:

أولا : المركبات القادمة عبر طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة )، وترغب بالسير فى اتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تصعد أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة المنصورية ثم تنزل من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وتواصل السير حتى منطقة كفرة نصار.

من منطقة كفرة نصار:

1- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد كوبرى كفرة نصار المستحدث وتواصل السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

2- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث ثم تسير يميناً من أسفل الكوبرى باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب فى السير باتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الأتى:

السير مسافة 150مترا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ثم الدوران، والعودة عبر فتحة دوران تم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران، والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى، ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى(منطقة غطاطى)، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجبارى" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً لمنطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

وتتم الأعمال فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال تسليم ( المرحلة الثانية ) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق " المتحف الكبير "بطريق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير – ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور) وطلب الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول نحو 380 مترا وبعرض مايقرب من 18 مترا.

ويستلزم الأمر إغلاق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى باتجاه ميدان الرماية، تحديداً إبتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير( بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 مترا) حتى المنطقة المواجهة لفندق ( شتايجن برجر )، وذلك إبتداء من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة وحتى صباح السبت 30 يوليو المقبل.