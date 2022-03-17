شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا: الهدف الرئيسي لحكومتى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تناول الاتصال الأوضاع الحالية في ليبيا. وشدد باشاغا على الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام حكومة فتحي باشاغا - على ضرورة حفظ الاستقرار، وأشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

كما شدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام، ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.