السيطرة على حريق مخلفات داخل منزل مهجور ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق مخالفات داخل منزل مهجور ببولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بشارع حسن كوكب متفرع من شارع 6 أكتوبر على ناصية الشارع سوبر ماركت البنداري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات منزل مهجور، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.