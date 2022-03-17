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كم تبلغ مدة الاعتدال في الأحوال الجوية؟ الأرصاد تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اعتبارا من الخميس 18 مارس، استقرارا في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة سطوع أشعة الشمس، وأجواء دافئة خلال فترة النهار، على أن تظل شديدة البرودة ليلا.

وأضافت منار في تصريح لمصراوي، أن فترة استقرار الاعتدال في الأحوال الجوية، يستمر لمدة 72 ساعة مقبلة حتى الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد (الجمعة والسبت)، ظهور الشبورة المائية غير كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لكنها وهي شبورة غير مؤثرة على حركة المرور، وليس فيها خوف أو قلق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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