إحباط تهريب 135 ألف دولار داخل أحذية مع راكب في المطار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكب مصري داخل قاع سحرية وأحذية رياضية في حقيبته، فور وصوله من عاصمة جنوب أفريقيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمبالغ المالية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوهانسبرج، رحلة رقم 840، استوقف محمد يوسف رئيس القسم بالجمارك راكبًا مصريًا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وعثر معه على 135 ألف و900 دولار أمريكي، و3700 يورو، في قاع سحري في حقيبته وداخل أحذية رياضية معه، بما يتجاوز الحد المسموح به قانونا وهو ما يوازي 10 آلاف دولار أمريكي بدون إفصاح.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب مع منحه مبلغ 10 الاف دولار أمريكي المصرح بهم بدون إفصاح أو تحرير إقرار عملة، ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.