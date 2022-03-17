مقدم مشروع قانون مواجهة الانتحار بالبرلمان يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل القانون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، مقدم اقتراح قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، لمواجهة تفشي هذه الظاهرة.

وأكد مهني في "فيديو" خاص لمصراوي، أن مقترح قانون تجريم الانتحار مقدم منذ شهر مضى، وتم تحديثه مرة أخرى، خصوصا بعد انتحار لاعب الأهلي، موضحا أنه قانون مهم نظرا لتكراره في أكثر من مكان على مرحلة سنية من المراحل، وتم تحويله للجنة المختصة للدراسة وعرضه على المجلس لاتخاذ اللازم.

وعن فحوى القانون، قال مهني:" كل من يقدم على الانتحار وربنا أكرمه ونجاه نأخذه في مصحة نفسية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي لحجزه من شهر لـ 3 أشهر، بهدف معالجته والعودة به مرة أخرى إنسان طبيعي يفيد نفسه وبلده ويكون في حالة أفضل من ذي قبل.

وتابع:"تم وضع 50 ألف جنيه غرامة للأشخاص الذين يحاولون الهرب من المصحة أثناء فترة العلاج النفسي بسبب القدوم على الانتحار، وذلك بهدف البقاء والتواجد في المصحة لتلقي العلاج المناسب.