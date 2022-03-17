شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو تطلب من الرئيس الأمريكي دعم عملية انضمامها إلى حلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت دولة كوسوفو تطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم عملية انضمامها الى حلف شمال الأطلسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل 21 مدنيا وإصابة 25 جراء قصف روسي مدفعي اليوم على بلدة ميريفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير46 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها خلال المعارك مع الأوكرانيين .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن القوات الروسية وجهت ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة روفنا شمال غربي البلاد.