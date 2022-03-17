شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن بعد تعديل إرشادات السفر: يعكس التقدم المتنامى بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت المملكة المتحدة اليوم الخميس إرشادات السفر إلى مصر الخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم، حيث تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف مناطق السفر الآمنة وفق إرشادات السفر الخاصة بالمملكة المتحدة، وعلى النحو الذي يُسهِم في تشجيع وتسهيل حركة سفر المواطنين من المملكة المتحدة إلى هذه المناطق.

وأعرب السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن التقدير لقيام الحكومة البريطانية بتعديل تصنيف السفر إلى هذه المناطق بما يتسق مع الوضع الأمني المستقر في مختلف المحافظات المصرية، ويعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار السفير كامل إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهِم في تعزيز مساعي شركات السياحة المتواجدة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق، معرباً عن التطلع للبناء على هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، والعمل سوياً مع الحكومة البريطانية والقطاع الخاص لاستعادة المعدلات السابقة حيث كانت المملكة المتحدة في مقدمة الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة لمصر.

كما أشار في هذا السياق إلى حجم التوسع في البنية التحتية الذي تشهده العديد من الوجهات السياحية المصرية سواء في جنوب سيناء أو منتجعات البحر الأحمر التي تُعد إحدى المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين.