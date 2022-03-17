بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومؤسسة مصر الخير لدعم العمل التنموى

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القاهرة - سامية سيد - ـ جمعة: التعاون خطوة في طريق طويل من أجل الخير ـ أبوالعينين: البروتوكول تأكيد لمسئوليتنا المجتمعية ضمن العديد من المبادرات

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل والإرتقاء بمستوي معيشة المواطن المصرى ومن منطلق المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران بالمشاركة فى المبادرات الاجتماعية والتنموية تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران ومؤسسة مصر الخير بهدف دعم العمل التنموي وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر

وذلك بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء و الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و احمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي، ومحمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير و الشركة القابضة لمصر للطيران، يعد خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية من أجل نفع المجتمع وتنميته، فتنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية،

و أضاف جمعة أن بروتوكول التعاون بين مصر الخير ومصر للطيران، يأتي من أجل الخير، قائلا: نحن نحب مصر ، ونجدها في مصر للطيران التي أنشأت عام ١٩٣٢، و مؤسسة مصر الخير التى تم انشاؤها عام ٢٠٠٧، مشيراً إلى أن مصر ستظل عنوانا دائما للخير.

وقال إن تقديم الإنسان يأتي على البنيان، ويظل الخير عنوانا لعمارة الأرض، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تفعيل كل ما يمكن استخدامه لفعل الخير ، و استغلال كل فرصة من أجل الخير ولمنفعة الناس ،

من جانبه قال الطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعي دائمًا علي تأكيد مسؤليتها الإجتماعية من خلال العديد من المبادرات والتي تتماشي مع إستراتيجية الدولة،

وكان آخرها إشتراك مصر للطيران بمؤتمر الصحة البيئية للطيران الإنساني والمنظم من قبل البرنامج العالمي للأمم المتحدة WFP، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهم منظمة الطيران المدني ICAO التابع للأمم المتحدة.

وأعرب أبوالعينين عن سعادته أن يتزامن توقيع البروتوكول مع مؤسسة مصر الخير فى النصف من شعبان موجهاً الشكر لمصر الخير علي إتاحة الفرصة للمساهمة فى حملة إفطار صائم، معرباً عن أمله أن يؤتى هذا التعـاون ثماره، من أجل توفـير حيـاة أفضل للأسـر الاولى بالرعاية للارتقاء بالمجتمع ككل، وأن تسهم فى توصيل الخير لأهلنا وذوينا فى جميع محافظات مصر التى تحتاج إلى نقل هذه المساعدات جواً عبرالناقل الوطنى مصرللطيران.

وقال الطيارعمرو أبوالعينين أن مصر للطيران تحرص دائما على إبرام البروتوكولات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات فى مختلف المجالات داخل المجتمع المصرى من منطلق الدور المجتمعي للمساهمة في تطوير مختلف المجالات .

وأعرب الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير، التي تهتم بتنمية الإنسان والارتقاء به. وأشار إلي أن هذا البروتوكول هو تعاون لإسعاد الاخرين، معلنا إنطلاق أول رحلات الجسر الجوي لنقل شحنات الخير لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقال أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة لها دور قومي ومجتمعي هام، منذ عقود حيت تتولي نقل المساعدات الطبية أو الغذائية او الإغاثية، مضيفاً أن هذا التعاون هو الأول مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بهذا الدور منذ سنوات

ومن جانبه أعرب محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع كيان وطني ضخم مثل مصر للطيران، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون والعمل لمؤسسة مصر الخير، التي تسعي دائما لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعتبر من أكبر الكيانات التنموية في مصر وتعمل باستمرار علي إقامة شراكات تنموية وفتح مزيد من آفاق التعاون مع جميع الكيانات والجهات داخل مصر، لتقديم المزيد من الخدمات للمستحقين .

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن البروتوكول يتضمن مشاركة مصر للطيران ، في السنة العاشرة لحملة إفطار صائم ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال إن حملة إفطار صائم هذا العام تقدم عددا من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتى تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، حيث أنها تتضمن العديد من المحاور منها كرتونة رمضان وكارت الخير، وسند العائلة ، والوجبة الساخنة، وزكاة الفطر، وسهم مصارف الزكاة.