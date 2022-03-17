شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك فى احتفال الصلاة السنوى بالكنيسة الإنجيلية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، فى احتفال الصلاة السنوي بالكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمشاركة قيادات سنودس النيل الإنجيلي بمصر، وحضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف كنائس السنودس بمصر.

وقال زكى في بداية كلمته تحت عنوان بركات الاثمار: "الكنيسة اليوم مدعوةٌ -أكثر من أي وقت مضى- لتكون جزءًا من عملية الإثمار والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتضميد الجراح، وتسديد احتياجات الفقراء والمرضى والمهمشين والمستضعفين، فخدمة المجتمع تحقق المحبة والتسامح والتكامل بين أفراده والسلام بينهم، وهذه كلها من بركات الإثمار".

وأضاف رئيس الطائفة: "أهم بركات الإثمار في حياتنا هو اشتراكنا مع الله في العمل، جميعنا لنا دورٌ في الإثمار، والله أعطى للإنسان سلطة على الخليقة ولكن هذه السلطة مقترنة بالمسؤولية، كما أن الإثمار مرتبط بطول الأناة والمثابرة وعدم اليأس، واجتياز التحديات، والاستثمار والبناء في الآخر، والقائد والراعي مسؤولٌ عن مساعدة من حولهم وبناء أنفسهم والاستثمار فيهم وتدريبهم".

وفي نهاية كلمته قال الدكتور القس أندريه: "أحبائي، نحن مدعوون اليوم، أن نستعد لاستقبال بركات الإثمار في حياتنا وحياة من هم حولنا، كلُّنا شركاء مع الله في العمل، الله يستطيع أن يستخدم الجميع لمجده. وكلنا سنتمتع ببركات الثمار".

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتح الشهر الماضى، الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمحافظة الأقصر، بمشاركة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ محافظ الأقصر، وبحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة، بجانب مشاركة جماهيرية كبيرة من أبناء محافظة الأقصر من مختلف الأطياف.



أعضاء الكنيسة



الدكتور أندرية زكى