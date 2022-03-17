شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتخلص من مخلفات الهدم والبناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التخلص من مخلفات الهدم والبناء، أهم المحاور التي تسعى وزارة البيئة لإيجاد حلول لها، بطرق غير تقليدية، خاصة وأن التراكمات لمخلفات الهدم والبناء تشكل مشكلة حقيقية .

الطريقة الأولى

هي طريقة تقليدية، يتم اتباعها في أغلب الأحيان، بنقلها للمقالب العمومية المخصصة لهذا النوع من المخلفات ومنها مقلب الروبيكى، ومقلب الأمل ومقلب 15 مايو .

هي الطريقة التي لجأت اليها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث سبل استيراد معدات لفرم مخلفات البناء وإعادة استخدامها في رصف الطرقات والشوارع والتي يتم تصنيع طوب الأنترلوك للحارات والشوارع والمدن العمرانية الجديدة، ويتم الإعداد حاليا لإنشاء مصنع لإنتاج الانترلوك والبلدورات بشكل دائم..

الطريقة الثالثة

مرتبطة برفع قيمة مخلفات الهدم والبناء ليصبح له قيمة مضافة بالمعالجة الكميائية ، وانتاج أنواع مختلفة من البلاط باشكال متعددة تصلح في رصف الممرات والطرق ومواقف السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياحية

جدير بالذكر أن تدوير مخلفات البناء والهدم يعد مجال واعد لعمل المهندسين، حيث أن حجم المخلفات المتراكمة في مصر يصل لحوالى 50 مليون طن، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، كما تمثل مخلفات البناء والهدم حوالى 44% منها، و لا توجد شركات متخصصة لتدوير مخلفات البناء في مصر ، عدا شركة واحدة، رغم أن هناك حوالى 66 مصنعًا لفرز القمامة.