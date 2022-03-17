شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسون يودعون هانى ضاحى بعد إعلانه فائضا بميزانية النقابة مليار و70 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين تجمع عدد كبير من المهندسين حول نقيب المهندسين المنتهية ولايته المهندس هانى ضاحى، حيث إلتف عددا كبيرا من المهندسين حول "ضاحى" لوداعه بعد آخر جمعية عمومية له داخل النقابة، وذلك بعد تحقيق مجلسه فائض للعام الرابع على التوالى، وفائض تاريخى ولأول مرة لصندوق المعاشات بحوالى مليار و70 مليون جنيه خلال عام 2021.

وكان قد قال ضاحى إنه تم عمل دراسة لرفع معاش المهندسين، وتم التوصل إلى إمكانية رفع معاش المهندسين إلى 1200 جنيه، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، كما أعلن زيادة ملف الرعاية الصحية ليكون 30 ألف جنيه بدلاً من 27 ألف مليون، مشيرا إلى أن النقابة خصصت مبلغ 12 مليون جنيه دعم لإنشاء نادي النقابة الفرعية بالغربية، وتحمل النقابة الفرعية باقى المبلغ، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنية رعاية اجتماعية من فائض صندوق المعاشات.

واستعرض "ضاحي" أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بادئًا بالمعاشات مؤكدًا أن المجلس الأعلى كلف أمانة الصندوق بدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسئولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمهندسين المستحقين للمعاش وزيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلًا من 15% بداية من شهر يناير 2022 طبقًا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة، مثمنًا الدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به مجلس النقابة، وأن الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية إنما هو نتاج اتحاد وتضافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة، لتصبح زيادة المعاشات للمهندسين بنسبة 37% خلال فترة المجلس الحالي، وسوف تستمر هذه الزيادة بتصديق الجمعية العمومية الحالية 2021.



الإلتفاف حول المهندس هانى ضاحى



المهندس هانى ضاحى وسط المهندسين



المهندسون يلتفون حول المهندس هانى ضاحى



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