شكرا لقرائتكم خبر عن ساز القحطانى ..اللحظات الأخيرة فى حياة البلوجر السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة تلقتها الأوساط السعودية بعد نبأ وفاة البلوجر الشهيرة ساز القحطانى والمعروفة بـ"أريج العمرى" فى حادث سير مروع بمدينة الرياض، الأمر الذى تسبب فى حزن كبير بين المتابعين لها على تيك توك وسناب شات.

ساز القحطانى تتسبب فى صدمة مروعة بالأوساط السعودية

وتم نقل ساز القحطانى للمستشفى فى حالة خطيرة وكان برفقتها بلوجر آخر شهير وهو شاهر الشيباني وبعد ساعات تم إعلان خبر وفاتهما، كما أكد الخبر عدد من أصدقاء ساز، ونشرت إحدى صديقاتها تدعى نجود الفهد فيديو وهى تبكى بعد تسلمها شهادة وفاة صديقتها.



ساز القحطانى

ساز القحطانى واحدة من مشاهير مواقع التواصل ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، واعتادت ساز مشاركة يومياتها على السوشيال ميديا سواء حفلات أوزيارات للأماكن المختلفة.

ساز القحطانى تتحدث عن الوفاة قبل مصرعها

الغريب أن ساز القحطانى نشرت قبل وفاتها فيديو على "تيك توك" كانت تتحدث فيه عن الموت، حيث قلدت صوت طفل ورددت جملة "الموت ولا المذلة" ردا منها على رفض أهلها السرعة الزائدة فى قيادة السيارة، وكتبت تعليقا على الفيديو: "لما يقولون أهلى هدى السرعة وإلا بناخد منك السيارة"، كما نشرت أيضًا عدة صور من جلسة تصوير أخيرة لها قبل لحظات من وفاتها فى يوم الحادث.



ساز القحطانى

ساز القحطانى .. شهرة واسعة وذاع صيت ساز القحطانى بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، وساز القحطاني إحدى المؤثرات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعملت كعارضة أزياء، كما أنها كانت تنشر فيديوهات وصور عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل وعلى تيك توك وسناب شات بشكل خاص.

السيرة الذاتية للبلوجر السعودية ساز القحطانى

وساز من مواليد السعودية، عام 2000، وبعد مرحلة المراهقة بدأت تنشر فيديوهات مضحكة مع صديقاتها، ثم شاركت فى عروض أزياء داخل السعودية.

وكشفت صحيفة العين الإماراتية، أن اسم ساز الحقيقى هو سارة، وتنتمى أصولها إلى إحدى قبائل السبئية التى تعود إلى العصر الأموى، وهى أشهر القبائل التى سكنت شبه الجزيرة العربية، ثم انتقل بعض أفراد هذه القبيلة إلى السعودية والخليج العربى والعراق.

وحظت ساز القحطاني بمتابعة كبيرة وضخمة على تطبيق "سناب شات"، إذ تابعها آلاف المتابعين، وكانت تنشر تفاصيل حياتها بشكل يومى.