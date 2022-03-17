شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المستقبل تكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت أكاديمية المستقبل الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت، في إطار نشاط الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزراة التعليم العالى، ومبادرة "معاهد فيها ثقافة"، حيث تسلم درع الأكاديمية من الدكتور محمد صلاح متولي عميد المعهد العالى للدراسات التكنولوجية في حضور الدكتور محمود البتانونى وكيل المعهد، ودلال عشماوي مدير إدارة النشاط العلمي بوزارة التعليم العالى، وتامر السيد إدارة رعاية الشباب.

جاء ذلك ضمن نشاط إدارة النشاط الثقافى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب وحنان عبد الرحمن المشرف العام على النشاط الثقافى وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى بالوزارة.

من جانبه دعا الدكتور محمد ثروت الطلاب إلى الاستفادة من الوقت وإدارته بطريقة مميزة تحقق لهم أهدافا كبيرة ثقافية وتعليمية، وتفيدهم في مستقبلهم بعد التخرج، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات، ويجب استغلالها لصالح التزود بالمعارف والخبرات المفيدة لسوق العمل، وتجنب أضرارها ومنها: الأضرار نفسية: كالاكتئاب وتقلب الحالة المزاجية والتوتر، والأضرار اجتماعية مثل التفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق، والتباعد العاطفي والفجوة بين الآباء والأبناء السخرية والاستهزاء وعدم احترام الآخرين وشيوع ثقافة الاستهلاك والبذخ، و أضرار تمس أمن وأمان الشباب منها انتهاك خصوصية الآخرين الأخبار المضللة والزائفة والهاكرز أو الاحتيال.

جدير بالذكر أن آخر إحصائية لعام 2021، هي أن 4.48 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل نسبة 56.8% من سكان العالم. منهم 274 مليون عربي.