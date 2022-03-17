شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا لدى إسرائيل يهاجم الاستيطان: غباء يثير الغضب وينهى حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم السفير الأمريكى لدى إسرائيل توماس نايدز الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، واصفا ذلك بـ"الغباء وأن مواصلة الاستيطان سينهي حل الدولتين".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، خلال مشاركته في مؤتمر لـ"حركة السلام الآن"، إن "الاستيطان يثير الغضب"، وإنه "عمل جاهدا" لمنع الاستيطان فى المنطقة المسماة أى 1".

وأضاف أنه يكون كذابا لو ادعى أنه بإمكانه منع البناء فى مستوطنة لكنه يوضح موقفه من الاستيطان، مشيرا إلى أنه "حارب في الماضي لمنع مشروع بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه ادوميم والمنطقة المعروفة بـ أي 1"، مبينا "أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي يرون أن الاستيطان في هذه المنطقة "سيصبح معه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية".

وأكد أن الاستيطان في هذه المنطقة "كارثة" فهو سيهدم إقامة عاصمة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الحل الدائم بالنسبة للقدس يجب أن يكون بالاتفاق والموافقة من قبل الطرفين.

وشدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل على موقف الرئيس الأمريكي بايدن والتزامه بفتح القنصلية الأمريكية التي أغلقها ترامب عام 2019 في القدس الشرقية.

وأكد أنه من المهم أن تكون للفلسطينيين تكنولوجيا "4 جي"، مضيفا أن "السلام الاقتصادي محدود دون حل الدولتين لأنه لا يمكن شراء الفلسطينيين".