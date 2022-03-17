شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا الجديد: لا يمكن إجراء الانتخابات فى ظل الانقسام والصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحى باشاغا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزمارى ديكارلو" فى الجلسة التى عقدها مجلس الأمن، أمس الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال "باشاغا" فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لحكومته بموقع "فيسبوك " اليوم الخميس، إن جميع الكلمات أكدت على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقياً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس.

وأكد البيان على أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تجرى فى ظل الانقسام والصراعات، مشددا على أن أى مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدى إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.