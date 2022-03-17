شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة.. «الخليج 365» فى رحلة استكشاف عظيمات وقفن فى ظهر مصر "1".. سيدات مصر يشهدن عصرا جديدا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحصلن على مكتسبات عديدة وتولين جميع المناصب.. واعتلاء 83 قاضية منصة مجلس الدولة إنجاز غير مسبوق.

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ـ تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة.. «الخليج 365» فى رحلة استكشاف عظيمات وقفن فى ظهر مصر "1".. سيدات مصر يشهدن عصرا جديدا فى عهد الرئيس السيسى وحصلن على مكتسبات عديدة وتولين جميع المناصب.. واعتلاء 83 قاضية منصة مجلس الدولة إنجاز غير مسبوق





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