شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا ولا ندعم فكرة منطقة حظر طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات القوات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا ولا ندعم فكرة منطقة حظر طيران.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأوكرانية لم تسمح لروسيا بالسيطرة الجوية الكاملة، موضحا أن المنظومات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا فعالة ضد القوات الروسية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني إعلان حرب مع روسيا.