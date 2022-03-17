شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: 50% زيادة فى ضخ السلع الغذائية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، والتي كان أبرزها إعلان وزارة التموين زيادة فى ضخ السلع الغذائية 50% بتخفيضات 30%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

حصاد الوزارات.. التموين: 50% زيادة فى ضخ السلع الغذائية بتخفيضات 30%

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات .

العربية: الأمم المتحدة تقرر إقامة علاقة رسمية مع أفغانستان بقيادة طالبان

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل قبل قليل، بأن الأمم المتحدة قررت إقامة علاقة رسمية مع أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان.

10 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب اليوم.. إنفوجراف

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالى 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 894 جنيها للجرام، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولارا الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة.

جبريل الرجوب: مصر الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة الفلسطينيين لتحقيق الوحدة

قال القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، إنه يؤمن بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هدف استراتيجى يجب تحقيقه، وأن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة.

التموين: تحديد سعر رغيف الخبز السياحي الأحد المقبل

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وبكميات كبيرة وهو ما يحدث حاليا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما شدد الوزير على تشديد الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى محاولات من شأنها التلاعب في الأسعار .

وزير الزراعة للمواطنين: جميع السلع متوافرة ولا داعى للتكالب على الشراء

ناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، قائلا: رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

حماية المستهلك: شن 4358 حملة على الأسواق وتحرير 777 مخالفة خلال 4 أيام

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن دور الجهاز في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار واستعدادات شهر رمضان الكريم وجهود الدولة المُضنية في توفير كافة السلع والاستراتيجية منها بأسعار مُخفضة، مؤكدا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء ومن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن هذه الأزمة تأتى بعد سلسلة أزمات مُتتالية بداية من جائحة كورونا، التي تسببت في رفع الأسعار العالمية بحوالي 35% وتعاملت الإدارة المصرية بحرفية شديدة، ولذلك علينا عند مُشاهدة حادث على الطريق أن نُفسح الطريق للمُسعف لأنه الأجدر بإدارة الموضوع.

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات احتواء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

النصف من شعبان.. الإفتاء توضح حكم صيام غدٍ الجمعة

وفقا لدار الإفتاء المصرية، تبدأ ليلة النصف من شعبان المباركة، من مغرب اليوم الخميس 17 مارس، وتستمر حتى فجر غد الجمعة 15 شعبان و18 مارس من العام 2022، وعلى هذا أكدت دار الإفتاء، إنه يجوزُ شرعًا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة؛ كيوم النصف من شعبان.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة صباح غدٍ.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة أسيوط لمدة 16 ساعة.. التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، انقطاع مياه الشرب عن مناطق (منطقة شرق أسيوط وقاطني قري بحري مركز أسيوط، وذلك إعتباراً من الساعة الرابعة عصراً غداً الجمعة الموافق 18 مارس 2022م وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت الموافق 19 مارس 2022م

شاهد أعمال المرحلة الأولى من تأهيل كورنيش البحر ضمن المشاريع المصرية بغزة

بدأت صباح اليوم الخميس أعمال المرحلة الأولى من تأهيل شارع الكورنيش لبحر غزة في منطقة الشمال ضمن مشاريع المنحة المصرية لإعادة اعمار غزة.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فى مصر يسجل 892 جنيها

سجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ بحوالي عشرة جنيهات ثم تراجع قبل قليل بحوالي جنيهين، ليستقر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 892 جنيها للجرام الآن وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة وذلك مع استمرار التداول على الذهب في البورصات العالمية.

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ السوداني

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يلعب به أمام المريخ في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يتطلع الأحمر للفوز بنقاطها الثلاث وضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

كيروش يضم محمود علاء للمنتخب رغم الإيقاف

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء محمود علاء مدافع الزمالك لقائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

أكثر 10 لاعبين مشاركة مع كارلوس كيروش فى منتخب مصر.. إنفوجراف

اعتلى عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش قبل مواجهتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

تعرف على موعد ونظام قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.. إنفوجراف

تترقب 8 أندية قرعة منافسات الدور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الواحدة ظهرًا غدًا الجمعة، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى هذا الدور بصعود تشيلسى وفياريال، أمس الأربعاء، فى ختام مواجهات إياب الدور ثمن النهائى.

تحسن نسبى فى حالة الطقس بالمحافظات.. سماء صافية وبرودة فى الجو واختفاء الغيوم بالمنيا والأقصر.. واستقرار فى الأحوال الجوية وغياب الشبورة بالإسماعيلية.. واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ

تشهد محافظات مصر تحسنا فى حالة الطقس، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وزير المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر مارس الأربعاء المقبل.. تحديد مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو.. وجدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات للتيسير على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين عاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

إقبال كبير من المواطنين على شوادر "كلنا واحد" للحصول على سلع بأسعار مخفضة.. تخفضيات تصل لـ60 % على السلع الاستراتيجية.. الشرطة توزع كراتين على الأسر الأولى بالرعاية.. وشرطة التموين تلاحق المحتكرين.. صور

تحت رعاية الرئيس السيسي، تحاول وزارة الداخلية دوما رسم البسمة على وجوه البسطاء، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حيث بادرت بتوفير سلع غذائية وكراتين رمضان ضمن مبادرة كلنا واحد للأسر بالمناطق الأولى للرعاية، حيث قدم المواطنون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه المستمر بالبسطاء والتخفيف عنهم.

الدولة يد تلاحق المحتكرين وأخرى توفر الأغذية.. الرئيس السيسى ينتصر للمصريين بقرارات حازمة لمنع الاحتكار.. إطلاق حملة «المليون كرتونة» للمساعدات الغذائية بالمحافظات.. وتسعير رغيف الخبز يمنع جشع التجار

مبادرات وإجراءات متعددة قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه، ومد يد العون للمواطنين، ليقبل شهر رمضان المبارك، ويحمل معه الخير، حيث تعمل كل المؤسسات على قدم وساق، للتخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة للحكومة، خلال الاجتماعات التى يعقدها مع الوزراء والمسؤولين.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل يصل إلى 5 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات.

لموظفى الحكومة.. اعرف مواعيد صرف مرتبات مارس وأبريل ومايو.. إنفوجراف

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

إنقاذ 16 من طاقم السفينة الإماراتية الغارقة بسواحل إيران والبحث عن الباقين

أفادت تقارير إعلامية بإنقاذ 16 من أفراد طاقم السفينة الإماراتية الغارقة قبالة سواحل إيران، والبحث مستمر عن الباقين.

توافد المواطنين على منافذ المجمعات الاستهلاكية لشراء السلع بأسعار مخفضة

شهدت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اقبال كبير من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة السودانية واللحوم المجمدة، وكذلك كافة منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية منتجات الخضراوات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين.

الحكومة تنفى اعتزامها تطعيم المسنين بجرعة كورونا التنشيطية كل 3 أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

التموين: 50% زيادة فى ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 50% زيادة في معدلات الضخ وبتخفيضات تصل إلى 30% وأنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات في الأسعار.

التعليم: الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية تقدم نظاما تعليميا شاملا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية، تعتمد على تقديم نظام تعليمي شامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني الصحي معًا، كما تعمل المدارس على بذل الجهد لضمان مناخ ايجابي أثناء الدراسة لتحقيق متعة التعلم، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه الطالب بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه.

مذكرة حكومية: مصر الأولى بقائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

أكدت مذكرة حكومية مُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتى قدرت بحوالى 6.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثانى باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.

كشف أثرى جديد بسقارة يضم 5 مقابر من عصرى الدولة القديمة والانتقال الأول

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والإنتقال الأول، بداخلها العديد من الدفنات واللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 894 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 894 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر مارس الأربعاء المقبل

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

المنتخب يفاضل بين كوكا ومحمد شريف قبل إعلان قائمة مباراتى السنغال

يفاضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى أحمد حسن كوكا ومحمد شريف لضم أحدهما لقائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال السبت المقبل وتضم 23 لاعبًا

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

تعرف على موعد عودة أكرم توفيق للملاعب وتطورات تأهيله بقطر

يواصل أكرم توفيق لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي في مركز اسبيتار بقطر بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد ونظام قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تترقب 8 أندية قرعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الواحدة ظهرًا غدًا الجمعة، بعد إكتمال عقد المتأهلين إلي هذا الدور بصعود تشيلسي وفياريال أمس الأربعاء في ختام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

كيروش يستقر على ملامح قائمة الفراعنة لمباراتىّ السنغال.. 23 لاعبا فى حسابات الخواجة والإعلان السبت.. الخواجة يضم 4 حراس خوفا من تكرار سيناريو الكاميرون.. أفشة وعبد القادر خارج الحسابات وتعليق مصير محمد شريف

أيام قليلة وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ، استعدادا لخوض مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

التعليم تؤكد استمرار الدراسة فى رمضان.. والمديريات تنظم حضور الطلاب وفق الفترات الدراسية.. والقاهرة: انتهاء اليوم الدراسى قبل الخامسة مساء.. والجيزة: لا تغيير فى المواعيد.. وبنى سويف تلتزم بخريطة الحصص الزمنية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى دون توقف، مشددة على أن حضور الطلاب فى شهر رمضان مستمر دون توقف أو انقطاع، لافتة إلى أن الدراسة بالترم الثانى مستمرة حتى مايو المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى موعد انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسى المقرر لها 7 مايو 2022.

53 قطعة من الماس.. زوجة ويل سميث تظهر باكسسوار يلف رأسها ثمنه 500 ألف دولار

بدت جادا بينكيت سميث مذهلة في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2022 يوم الأحد من هذا الأسبوع، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بينما كانت ترتدي ما يقرب من 500 ألف دولار من الإكسسوار على رأسها.

البولندية كارولينا بيلاوسكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2021.. صور

فازت البولندية كاروينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، بعد تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا.