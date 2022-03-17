شكرا لقرائتكم خبر عن غلق التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء عمليات فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية لعمليات الاقتراع.

وأعلن الدكتور محمد بدوى، الأمين العام المساعد بنقابة أطباء الأسنان، نائب رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، القائمة الكاملة للفائزين بالانتخابات بالتزكية، على مستوى كافة المحافظات.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفائزين هم:

نقيب أسنان أسيوط : الدكتور طاهر محمد شريف.

تحت السن أسيوط: الدكتور محمود عبد السلام.

فوق السن أسيوط: الدكتور عادل حامد.

مقعد فوق السن جيزة: الدكتور حمدى حسن.

فوق السن بحيرة: الدكتور خالد عبد الجواد.

فوق السن مطروح: الدكتور عوام النبوى.

فوق السن البحر الأحمر، فوق السن كلا من: "الدكتور منير إبراهيم، والدكتور أحمد ثدقى".

تحت السن البحر الأحمر: الدكتورة سارة عبدالله فراج.

فوق السن شمال سيناء: الدكتور سيف سعيد.

تحت السن شمال سيناء: محمد حسمت.

فوق السن جنوب سيناء: الدكتور كمال خيرى.

فوق السن الإسماعيلية: الدكتور إبراهيم عبد المحسن.

تحت السن الإسماعيلية: الدكتور محمد أبو العلا.

تحت السن الوادى الجديد، كلا من: الدكتور محمد سعد، الدكتور محمد عبدالله إسماعيل.

فوق السن أسوان: الدكتور مصطفى حزين.

تحت السن أسوان: الدكتور مصطفى شحات.

فوق السن الأقصر: الدكتور جاد فرشوطى.

تحت السن الأقصر: الدكتور مصطفى حجاج.

تحت السن قنا: الدكتور محمود عبد الهادى، مصطفى النحاس.