محافظ الجيزة يكرم عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على الوطن وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، و بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس الجاري.

وأكد راشد خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن معربا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

وأضاف المحافظ، أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن.

وشمل أسماء الشهداء الذين تم تكريم أسرهم: الشهيد العقيد أحمد شحاته عبد المقصود، والشهيد المقدم إيهاب لطفي محمد أحمد، والشهيد عريف محمد راشد سعد راشد، والشهيد جندي صابر عبد الحكيم جابر، والشهيد جندي رامي ابراهيم عبد الصادق.

- ومن شهداء الشرطة، الشهيد الرائد محمد فاروق نصر الدين ، الشهيد الرائد إسلام علي عبد الحميد، الشهيد الرائد أحمد سعيد محمود ، الشهيد أمين شرطة عمرو عزت عباس، الشهيد مجند محمود حنفي محمد.

حضر الفعالية هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور خالد فوزي وكيل الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.