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حسام الخولي: المعارضة البناءة هي التي تقدم حلولًا لهموم وأزمات المواطن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الشيوخ، إنه فخور باجتماع مجلسي الشيوخ والنواب لبحث القضايا المهمة التي تهم المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف الخولي أن النواب والأحزاب ينسقون فيما بينهم لتحقيق المصلحة العليا للوطن جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك على هامش ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ولفت الخولي إلى أن هناك تنسيق وتناغم بين عمل البرلمان والحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهه المنطقة والدولة المصرية تقتضي ضرورة التنسيق والتعاون.

وأشار الخولي، إلى أن من يمارس المعارضة تحت قبة البرلمان يقدم حلول للأزمات ولا يعارض من أجل المعارضة فقط، موضحًا أن هذا هو تعريف المعارضة البناءة التي تسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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