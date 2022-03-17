حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي..ومصدر يكشف حصيلة الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم بالقرب من مدخل البستان بالطريق الصحراوي الشرقي( القاهرة - أسيوط).

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة، بوجود كثافات مرورية عالية، على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة؛ إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها؛ وعلى الفور انتقل رجال المرور وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص داخل السيارة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية؛ الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، كما نقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين لمشرحة المستشفى العام.

كما قام رجال المرور برفع آثار الحادث؛ وسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.