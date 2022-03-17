الحماية المدنية تخمد نيران شقة بالهرم في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقا شبَّ داخل شقة سكنية بحي الهرم غرب المحافظة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار بشارع فيصل بجوار مبروك غطاطي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 71، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى الشقق المجاورة في غضون دقائق.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.