إخماد حريق داخل منزل بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق داخل شقة سكنية بحي الوراق شمال الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار بحارة صابر من شارع سعيد نصر من المعهد الديني بجوار الدائري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الشمال اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 13، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات ومنعوا امتداده إلى الشقق المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.