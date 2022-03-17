تسرب غاز داخل شقة بالمهندسين دون خسائر في الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، حالة من القلق والخوف، بسبب حدوث تسرب غاز من أحد العقارات، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالعقار 9 شارع جزيرة العرب مع شارع جامعة الدول العربية.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية.

تم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.