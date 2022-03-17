شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 175 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء الناجحين من محافظتي البحيرة (المجموعة الثانية ، والثالثة ، والخامسة ، والسابعة) والغربية (المجموعة الخامسة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هاتين المحافظتين أو من غيرهما، وهم:

1. أشرف يسري عبد العزيز محمد البنا - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز

2. محمد سعد عبد الجواد عبد العليم - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز

3. أحمد رجب عبد الحليم محمود - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز

4. المعتز بالله خيري محمد سعد عبد الدايم - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - ممتاز

5. أحمد رمضان قطب النجار - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - ممتاز

6. ضياء رضا شحاتة أحمد - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز

7. أحمد محمد أحمد شكر - البحيرة - كلية اللغة العربية - ممتاز

8. أحمد دسوقى عبد الجواد دسوقى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

9. يوسف السيد محمود عيد حمزة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

10. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

11. محمد عبد المعطي محمد عبد المعطي ناصف - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

12. محمد هاني محمد كامل - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

13. عمر مصطفى محمد عبد العزيز عمارة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

14. حمادة ربيع محمد أحمد بصل - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز

15. أحمد فرحات حامد عبد الله الغنيمى - البحيرة - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - ممتاز

16. عبد الرحمن رزق عبد القادر - البحيرة - كلية التربية - قسم اللغة العربية - ممتاز

17. أشرف فاروق محمد علي - البحيرة - كلية التربية - ممتاز

18. عبد العزيز عصام مسعود محمد بلبع - البحيرة - كلية التربية - ممتاز

19. عمر محمد عبد الله عبد العزيز - البحيرة - كلية التربية - ممتاز

20. محمد صبحي عبد الفتاح عبد السلام - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

21. أحمد ماهر فاروق سعد حماد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

22. أحمد محمود أمين إبراهيم راضي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

23. محمد خيري عبد المعطي البحار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

24. على عبد الشافي محمود أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

25. محمد شعبان علام أبو سالم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

26. حسن رشدي محمد عبد العزيز القرم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

27. محمدكرم محمد محجوب - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

28. محمد محمد بسيوني ناجي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

29. عمرو محمد محمود أبو ليلة - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

30. عبد الله جمعة إبراهيم عامر - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

31. سلامة محمود حلمي محمد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

32. غازي جمال غازي محمود - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

33. أحمد عوض محمد حسن يونس - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

34. محمد متولي عبد اللطيف عبد العليم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

35. دياب جابر أبو زيد الجنبيهي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

36. محمد مصطفى علي علي حسين - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

37. أحمد محمد منصور عوض حميدة - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

38. مصطفى عبد العزيز صابر جاد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

39. أحمد عبادة سعد سيد أحمد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

40. طه عبد الصادق عبد الفضيل - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

41. محمد إسماعيل إبراهيم عبد الجيد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

42. هاني حمدي عمر إبراهيم الشامي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

43. حسام حسن عبد السلام - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

44. محمود محمد حسن مرشد - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

45. السيد ربيع السيد الجمال - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

46. عبد الرحمن سعيد عوض عبد الحميد - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

47. محمود محمد حصافي عبد الجليل رسلان - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

48. السيد علي بري الفقي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا

49. أحمد محمد عبد الفتاح عبد العزيز البتانوني - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا

50. محمود مكرم السيد نحلة - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

51. عبد الرحمن محمود على خفاجة - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

52. أحمد أبو الخير إبراهيم الدقاق - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

53. وجدي غنيم إبراهيم غنيم - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

54. أحمد علي محمود حنفي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

55. أحمد رجب على إدريس شعيب - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

56. محمد علي السيد خلاف - البحيرة - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا

57. هيثم كمال عبيد سليمان أبو زيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

58. محمد حويج توفيق هيبة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

59. أحمد فكري أحمد عمار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

60. محمد مصطفى إبراهيم البشبيشي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

61. محمد عبده عبد العاطي بهنسي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

62. إيهاب مصطفى فوزي سعد المسلماني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

63. محمد حامد محمد عبد ربه - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

64. محمد عبد النبي علي فراج - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

65. محمود محمد عوض محمد أبو ضفشر - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

66. محمود عبد العليم عبد القادر رسلان - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

67. سعد حمدي سعد فرج - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

68. رجب شعبان عبد الرازق محمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

69. عمرو إبراهيم محمد إبراهيم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

70. أيمن رمضان عبد الحليم محمود - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

71. أحمد سعيد محمد جمعة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

72. محمود عوض علي محمود عوض - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

73. أحمد سعيد محمود منصور - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

74. سامح خالد محمد أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

75. محمد صبري عبد العظيم عيسى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

76. محمد سعيد عبد اللطيف محمد خير الله - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

77. حازم محمد عمر عبد الوهاب - البحيرة - كلية التربية - جيد جدًّا

78. محمد عبد الوهاب إبراهيم عيسى - البحيرة - كلية التربية - جيد جدًّا

79. - ئ - إبراهيم رزق إبراهيم غانم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

80. مصطفى محمد بسيوني مصطفى - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

81. أحمد محمد عبد الصادق البنا - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

82. حسن أحمد سعد العكازي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

83. محمد حسين أحمد حسن عمران - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

84. حمدي علي عبد الرحمن محمد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

85. محمود صبحي عبد المجيد عبد العزيز - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

86. صلاح محمود عبد الغفار البرلسي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

87. بدر عبد الجليل أمين خالد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

88. رجب محمود محمد سالم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

89. محمد عطية حسنين علي خضر - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

90. ماهر نسيم أمين محمد عطيان - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

91. ضياء أحمد عبد السلام عبد الخالق - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

92. عبد السلام أحمد محمد أبو العطا - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

93. محمد علي عبد الجواد سليمان علي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

94. عمر عبد المطلب خيرت عرايس - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

95. مدحت أيمن حجازي سعد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

96. محمود محمد محمود الشيمي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد

97. أشرف سالم إبراهيم سالم - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

98. السيد عبد الحميد محمد علوة - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

99. عماد محمد مصطفى حسن الدبولي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

100. سمير محمد سمير محمد كردي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

101. محمد علي عبد المنعم أحمد الشرقاوي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

102. بدر خميس بدر القزاز - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

103. علاء محمد محمد العكازي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

104. عوض كامل عبد الحميد محمد قيقي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

105. محمد سعد محمد سعد الكشحت - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

106. أيمن يونس فتحي محمد علي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

107. فؤاد عيد عطية حسن إسماعيل - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

108. هشام عبد العزيز فاروق عبد العزيز - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

109. محمد مجدي طه خليل قرقر - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

110. محمد صبري رجب عبد الحميد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

111. محمد إبراهيم فتحي شاور - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

112. سعيد علي محمد علي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

113. محمد ماهر البصيلي أحمد البصيلي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد

114. عادل ضيف أحمد زيدان - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

115. ياسر بشير عبد المقصود سرور الأنصاري - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

116. محمد صابر عبد الفتاح محمد المنوفي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

117. محمود محمد أمين محمد أبو حجازى - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

118. رمضان شعبان سعيد سالم السيد الملط - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

119. فرج سرور شعبان بسيوني - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

120. حمدي أحمد طلبة عبد العليم إبراهيم - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

121. محمد عبد الرافع عبد الفضيل غازي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

122. أحمد عبد العزيز محمد الطحاوي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

123. شعبان عبد الله خميس جاد الله - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

124. محمد حسن عبد المقصود عبد المقصود العطار - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

125. علي شعبان عبد الجواد حراز - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

126. محمد أحمد محمود السقا - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

127. محمد إبراهيم خليفة عيسوي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

128. علي سعيد علي محمود موسى - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

129. محمد عبد الفتاح حسن أيوب - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

130. أسامة عمر عبد الحميد صيام - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

131. ممدوح مخلوف إبراهيم الجداوي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

132. عبد الغني ناجي عبد الغني محمد عليان - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

133. كريم إبراهيم عبد الفتاح يوسف الصابر - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

134. أشرف عبد الله طلب خير الله - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

135. حمدي محمد محمد - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

136. محمد سالم موسى محمود مصباح - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

137. ياسر خيري عطية مبروك - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

138. محمود شعبان علي محمد الجدوي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

139. محمد إبراهيم محمد إبراهيم زقزوق - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

140. محمد رشاد فتح الله عطية - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

141. ياسر محمد أحمد الحداد - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

142. رائد مصطفى محمد إبراهيم أبو عرب - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

143. محمد حسين السيد حسين البحيري - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

144. محمود كامل حسين جاب الله - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

145. شحاتة عبد اللطيف عطية العقبي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

146. عمرو محمد محمد السيد باشا - البحيرة - كلية اللغة العربية - جيد

147. - ئ - محمد السيد أحمد محمود غازى دويدار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

148. بهاء عبد الله محمد إبراهيم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

149. عبده عثمان عبد المعبود أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

150. سعد محمود عبد العال محمد عبيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

151. عبد الرحمن سعد محمد الشرقاوي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

152. محمود إبراهيم شحاتة الجنايني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

153. محمد عوض عامر محمد المشد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

154. أحمد محمد فتحي محمد أحمد مصطفى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

155. هلال رمضان عبد الرازق القصراوي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

156. عبد اللطيف عبد الله محمد حسين دومة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

157. محمد فتح الله عبده فتح الله الطحان - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

158. كامل السيد كامل جوهر مسعود - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

159. عبد العزيز عبد الصمد حسن محمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

160. محمد دسوقي عبد الجواد دسوقي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

161. عبد القادر خميس سعد علي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

162. محمود حسين مرعي عبد الكريم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

163. عبد المنصف عز الدين أبو زيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد

164. نادر السيد شعبان سلطان - البحيرة - كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية - جيد

165. عبد الغفار فهمي عبد الغفار حسن - البحيرة - كلية التربية- قسم اللغة العربية - جيد

166. عمرو طلب عبد العزيز طلب - البحيرة - كلية التربية - لغة فرنسية - جيد

167. أحمد علي رضوان عبد العزيز - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

168. أحمد أحمد إبراهيم أحمد أبو خريبة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

169. أحمد إبراهيم عبد الحكيم جاب الله - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

170. أبو بكر محسن صلاح السيد فياض - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

171. إبراهيم محمد إبراهيم عتمان - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

172. إبراهيم حمدي السيد البشبيشي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

173. أحمد أصيل عبد الفتاح فضة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

174. أحمد إبراهيم محمد يونس - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

175. أحمد حسن أحمد عمران - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

- - وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل.

2- - صورة الرقم القومي.

3- - صورتين شخصيتين حديثتين.

4- - صحيفة الحالة الجنائيَّة حديثة.

وعلى المديريتين استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يُكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

كما اعتمد وزير الأوقاف (51) خطيب مكافأة ، من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:

اعتماد عدد (21) خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. أ.د / فتحي أحمد عبد العال إسماعيل - سوهاج

2. د / علاء النقراشي فكري أبو ضيف - سوهاج

3. د / بسام عطفي أحمد عبد الواحد - سوهاج

4. د / حسن عبد الرشيد محمد أحمد - أسيوط

5. السيد / رمضان كامل أحمد الأطرش - المنوفية

6. السيد / محمد مهران مصطفى محمد - المنيا

7. أ.د / ماهر أحمد محمد إبراهيم عامر - الغربية

8. أ.د / أحمد فهمي علي محمد أحمد صالح - سوهاج

9. أ.د / عبد الشافي أحمد علي أحمد - القاهرة

10. أ.د / محمد عبدالسلام كامل أبو خزيم - القاهرة

11. أ.د / سلامة عمر محمد عبدالرحيم - أسيوط

12. أ.د / الشحات أحمد بدوي حسين - القاهرة

13. أ.د / أمير محمود السيد أحمد - القاهرة

14. د / هاني سمير أمين جزيره - القاهرة

15. د / أحمد علي عبدالعليم علي - المنيا

16. د / مختار صبري أبو الحمد محمد - سوهاج

17. د / محمد عكاشة محمد سيد أحمد - الشرقية

18. السيد / المنيب محمد عبداللطيف إبراهيم مصطفى - القاهرة

19. السيد / محمد حمدي محمد عبد العظيم - القاهرة

20. السيد / رجب صلاح صالح أحمد - المنيا

21. السيد / أحمد جمال فتح الباب ريان - القاهرة

ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:

- - اعتماد عدد (28) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

م - الاسم - المديرية

1. د / رضا محمد أحمد عبدالنبي - المنيا

2. د / محمد سعد الدين عبدالعزيز متولي - الدقهلية

3. د / أحمد ماهر سعيد نصر - المنوفية

4. د / السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم محمد - كفر الشيخ

5. د / عادل عبد التواب عبد الله عبد القادر - الفيوم

6. د / محمد حسين قاسم محمود - الغربية

7. د / أحمد محمد عبد الحافظ عبد الله - سوهاج

8. د / أحمد صلاح محمد كامل - المنيا

9. د / محمد محمد قاسم هاشم - البحيرة

10. السيد / محمد حلمي السيد محمد هجام - مطروح

11. السيد / أحمد بسيوني السيد عيسوي - الإسكندرية

12. السيد / محمد رشدي عبدالحميد عبد العال - الدقهلية

13. السيد / عبد الفتاح محمود عبد الفتاح شكر - المنوفية

14. السيد / أشرف علي عبد الحليم علي - الفيوم

15. السيد / محمد عطا محمد عبدالوهاب - المنيا

16. السيد / محمد العوضي محمد أبو النجا - الدقهلية

17. أ.د / داود لطفي حافظ محمد - المنيا

18. أ.د / حسين عبدالعال حسين محمد - أسيوط

19. أ.د / جمال حسن بشندي عيسى - أسيوط

20. أ.د / مبروك محمد عبدالسميع مصطفى - القاهرة

21. د / محمد حسن السيد إبراهيم - الشرقية

22. د / السيد محمد يونس السيد - الجيزة

23. د / حسن حموده حسن العوضي - الدقهلية

24. د / فوزي محمد إسماعيل منصور - الدقهلية

25. م.مساعد / محمود علي عطية سالم - أسيوط

26. م.مساعد / محمد نبيل عبدالعليم أحمد - الدقهلية

27. م.مساعد / السيد عبد ربه محمد عفيفي - المنيا

28. السيد / محمد خلف عبدالغني محمد - المنيا

ثالثًا: خطيبان جديدان:

اعتماد خطيبين جديدين من حملة الماجستير والدكتوراه ، ويحق لهما بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكونا على بند التحسين ، وهما:

1. د / سعيد عبدالغفار علي الدسوقي - القاهرة

2. السيد / محمود عوني رزق سطوحي - المنيا

فى سياق متصل هنأ وزير الأوقاف، الأئمة المشاركين بإتمام الدورة ، ووجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور / محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب وهم :

1) عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان - الإسكندرية

2) محمد ماهر جمعة إبراهيم - الإسكندرية

3) محمد فتحي عبد الحميد مجاهد - الإسماعيلية

4) أحمد هاني عبد العظيم على - الإسماعيلية

5) محمد سعيد السيد الروبي - الإسماعيلية

6) شاذلي مصطفى أحمد الطاهر - أسوان

7) سيد محمد عبد الحكيم أبوزيد - أسيوط

8) علاء الدين محمد أحمد أحمد - أسيوط

9) أحمد جابر عبد الحارث خليل - الأقصر

10) بكر إبراهيم محمود إبراهيم - الأقصر

11) محمود سعد إبراهيم محمد - الأقصر

12) عبد الرحمن حسن أمين محمد السيد - البحيرة

13) أحمد عبد العال السيد الكفراوي - الجيزة

14) عبد الله فرج حماد محمد النقيب - الجيزة

15) بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية

16) حسين محمد حسين عبدالله - الدقهلية

17) حسن عبد المنعم أحمد حسين - سوهاج

18) عمر صبحي أبو عجوة على - السويس

19) فوده السيد أحمد فوده - الشرقية

20) حمدان محمد محمد أحمد - الشرقية

21) علاء عبد النبي عبد الفتاح زين - شمال سيناء

22) عطية أبو بكر عطية الدياسطي - الغربية

23) محمد مصطفى إبراهيم بكري - كفر الشيخ

24) محمود عطا أحمد محمد - المنيا

25) مصطفى محمد رجب الليثي - المنيا

26) حسام مسعد رجب عطا الله - البحيرة

27) محمد سعيد محمد هريدي - البحيرة