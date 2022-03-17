شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 175 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر
1. أشرف يسري عبد العزيز محمد البنا - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز
2. محمد سعد عبد الجواد عبد العليم - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز
3. أحمد رجب عبد الحليم محمود - البحيرة - كلية أصول الدين - ممتاز
4. المعتز بالله خيري محمد سعد عبد الدايم - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - ممتاز
5. أحمد رمضان قطب النجار - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - ممتاز
6. ضياء رضا شحاتة أحمد - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز
7. أحمد محمد أحمد شكر - البحيرة - كلية اللغة العربية - ممتاز
8. أحمد دسوقى عبد الجواد دسوقى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
9. يوسف السيد محمود عيد حمزة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
10. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
11. محمد عبد المعطي محمد عبد المعطي ناصف - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
12. محمد هاني محمد كامل - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
13. عمر مصطفى محمد عبد العزيز عمارة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
14. حمادة ربيع محمد أحمد بصل - البحيرة - كلية القرآن الكريم - ممتاز
15. أحمد فرحات حامد عبد الله الغنيمى - البحيرة - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - ممتاز
16. عبد الرحمن رزق عبد القادر - البحيرة - كلية التربية - قسم اللغة العربية - ممتاز
17. أشرف فاروق محمد علي - البحيرة - كلية التربية - ممتاز
18. عبد العزيز عصام مسعود محمد بلبع - البحيرة - كلية التربية - ممتاز
19. عمر محمد عبد الله عبد العزيز - البحيرة - كلية التربية - ممتاز
20. محمد صبحي عبد الفتاح عبد السلام - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
21. أحمد ماهر فاروق سعد حماد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
22. أحمد محمود أمين إبراهيم راضي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
23. محمد خيري عبد المعطي البحار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
24. على عبد الشافي محمود أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
25. محمد شعبان علام أبو سالم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
26. حسن رشدي محمد عبد العزيز القرم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
27. محمدكرم محمد محجوب - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
28. محمد محمد بسيوني ناجي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
29. عمرو محمد محمود أبو ليلة - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
30. عبد الله جمعة إبراهيم عامر - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
31. سلامة محمود حلمي محمد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
32. غازي جمال غازي محمود - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
33. أحمد عوض محمد حسن يونس - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
34. محمد متولي عبد اللطيف عبد العليم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد جدًّا
35. دياب جابر أبو زيد الجنبيهي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
36. محمد مصطفى علي علي حسين - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
37. أحمد محمد منصور عوض حميدة - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
38. مصطفى عبد العزيز صابر جاد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
39. أحمد عبادة سعد سيد أحمد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
40. طه عبد الصادق عبد الفضيل - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
41. محمد إسماعيل إبراهيم عبد الجيد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
42. هاني حمدي عمر إبراهيم الشامي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
43. حسام حسن عبد السلام - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا
44. محمود محمد حسن مرشد - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
45. السيد ربيع السيد الجمال - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
46. عبد الرحمن سعيد عوض عبد الحميد - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
47. محمود محمد حصافي عبد الجليل رسلان - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا
48. السيد علي بري الفقي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا
49. أحمد محمد عبد الفتاح عبد العزيز البتانوني - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا
50. محمود مكرم السيد نحلة - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
51. عبد الرحمن محمود على خفاجة - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
52. أحمد أبو الخير إبراهيم الدقاق - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
53. وجدي غنيم إبراهيم غنيم - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
54. أحمد علي محمود حنفي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
55. أحمد رجب على إدريس شعيب - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا
56. محمد علي السيد خلاف - البحيرة - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا
57. هيثم كمال عبيد سليمان أبو زيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
58. محمد حويج توفيق هيبة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
59. أحمد فكري أحمد عمار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
60. محمد مصطفى إبراهيم البشبيشي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
61. محمد عبده عبد العاطي بهنسي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
62. إيهاب مصطفى فوزي سعد المسلماني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
63. محمد حامد محمد عبد ربه - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
64. محمد عبد النبي علي فراج - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
65. محمود محمد عوض محمد أبو ضفشر - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
66. محمود عبد العليم عبد القادر رسلان - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
67. سعد حمدي سعد فرج - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
68. رجب شعبان عبد الرازق محمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
69. عمرو إبراهيم محمد إبراهيم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
70. أيمن رمضان عبد الحليم محمود - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
71. أحمد سعيد محمد جمعة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
72. محمود عوض علي محمود عوض - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
73. أحمد سعيد محمود منصور - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
74. سامح خالد محمد أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
75. محمد صبري عبد العظيم عيسى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
76. محمد سعيد عبد اللطيف محمد خير الله - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا
77. حازم محمد عمر عبد الوهاب - البحيرة - كلية التربية - جيد جدًّا
78. محمد عبد الوهاب إبراهيم عيسى - البحيرة - كلية التربية - جيد جدًّا
79. - ئ - إبراهيم رزق إبراهيم غانم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
80. مصطفى محمد بسيوني مصطفى - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
81. أحمد محمد عبد الصادق البنا - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
82. حسن أحمد سعد العكازي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
83. محمد حسين أحمد حسن عمران - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
84. حمدي علي عبد الرحمن محمد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
85. محمود صبحي عبد المجيد عبد العزيز - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
86. صلاح محمود عبد الغفار البرلسي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
87. بدر عبد الجليل أمين خالد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
88. رجب محمود محمد سالم - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
89. محمد عطية حسنين علي خضر - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
90. ماهر نسيم أمين محمد عطيان - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
91. ضياء أحمد عبد السلام عبد الخالق - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
92. عبد السلام أحمد محمد أبو العطا - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
93. محمد علي عبد الجواد سليمان علي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
94. عمر عبد المطلب خيرت عرايس - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
95. مدحت أيمن حجازي سعد - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
96. محمود محمد محمود الشيمي - البحيرة - كلية أصول الدين - جيد
97. أشرف سالم إبراهيم سالم - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
98. السيد عبد الحميد محمد علوة - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
99. عماد محمد مصطفى حسن الدبولي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
100. سمير محمد سمير محمد كردي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
101. محمد علي عبد المنعم أحمد الشرقاوي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
102. بدر خميس بدر القزاز - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
103. علاء محمد محمد العكازي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
104. عوض كامل عبد الحميد محمد قيقي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
105. محمد سعد محمد سعد الكشحت - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
106. أيمن يونس فتحي محمد علي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
107. فؤاد عيد عطية حسن إسماعيل - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
108. هشام عبد العزيز فاروق عبد العزيز - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
109. محمد مجدي طه خليل قرقر - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
110. محمد صبري رجب عبد الحميد - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
111. محمد إبراهيم فتحي شاور - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
112. سعيد علي محمد علي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
113. محمد ماهر البصيلي أحمد البصيلي - البحيرة - كلية الشريعة والقانون - جيد
114. عادل ضيف أحمد زيدان - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
115. ياسر بشير عبد المقصود سرور الأنصاري - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
116. محمد صابر عبد الفتاح محمد المنوفي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
117. محمود محمد أمين محمد أبو حجازى - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
118. رمضان شعبان سعيد سالم السيد الملط - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
119. فرج سرور شعبان بسيوني - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
120. حمدي أحمد طلبة عبد العليم إبراهيم - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
121. محمد عبد الرافع عبد الفضيل غازي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
122. أحمد عبد العزيز محمد الطحاوي - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
123. شعبان عبد الله خميس جاد الله - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
124. محمد حسن عبد المقصود عبد المقصود العطار - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
125. علي شعبان عبد الجواد حراز - البحيرة - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
126. محمد أحمد محمود السقا - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
127. محمد إبراهيم خليفة عيسوي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
128. علي سعيد علي محمود موسى - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
129. محمد عبد الفتاح حسن أيوب - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
130. أسامة عمر عبد الحميد صيام - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
131. ممدوح مخلوف إبراهيم الجداوي - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
132. عبد الغني ناجي عبد الغني محمد عليان - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
133. كريم إبراهيم عبد الفتاح يوسف الصابر - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
134. أشرف عبد الله طلب خير الله - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
135. حمدي محمد محمد - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
136. محمد سالم موسى محمود مصباح - البحيرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
137. ياسر خيري عطية مبروك - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
138. محمود شعبان علي محمد الجدوي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
139. محمد إبراهيم محمد إبراهيم زقزوق - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
140. محمد رشاد فتح الله عطية - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
141. ياسر محمد أحمد الحداد - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
142. رائد مصطفى محمد إبراهيم أبو عرب - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
143. محمد حسين السيد حسين البحيري - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
144. محمود كامل حسين جاب الله - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
145. شحاتة عبد اللطيف عطية العقبي - البحيرة - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
146. عمرو محمد محمد السيد باشا - البحيرة - كلية اللغة العربية - جيد
147. - ئ - محمد السيد أحمد محمود غازى دويدار - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
148. بهاء عبد الله محمد إبراهيم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
149. عبده عثمان عبد المعبود أحمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
150. سعد محمود عبد العال محمد عبيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
151. عبد الرحمن سعد محمد الشرقاوي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
152. محمود إبراهيم شحاتة الجنايني - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
153. محمد عوض عامر محمد المشد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
154. أحمد محمد فتحي محمد أحمد مصطفى - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
155. هلال رمضان عبد الرازق القصراوي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
156. عبد اللطيف عبد الله محمد حسين دومة - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
157. محمد فتح الله عبده فتح الله الطحان - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
158. كامل السيد كامل جوهر مسعود - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
159. عبد العزيز عبد الصمد حسن محمد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
160. محمد دسوقي عبد الجواد دسوقي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
161. عبد القادر خميس سعد علي - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
162. محمود حسين مرعي عبد الكريم - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
163. عبد المنصف عز الدين أبو زيد - البحيرة - كلية القرآن الكريم - جيد
164. نادر السيد شعبان سلطان - البحيرة - كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية - جيد
165. عبد الغفار فهمي عبد الغفار حسن - البحيرة - كلية التربية- قسم اللغة العربية - جيد
166. عمرو طلب عبد العزيز طلب - البحيرة - كلية التربية - لغة فرنسية - جيد
167. أحمد علي رضوان عبد العزيز - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
168. أحمد أحمد إبراهيم أحمد أبو خريبة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
169. أحمد إبراهيم عبد الحكيم جاب الله - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
170. أبو بكر محسن صلاح السيد فياض - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
171. إبراهيم محمد إبراهيم عتمان - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
172. إبراهيم حمدي السيد البشبيشي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد
173. أحمد أصيل عبد الفتاح فضة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد
174. أحمد إبراهيم محمد يونس - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد
175. أحمد حسن أحمد عمران - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
- - وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :
1- - نسخة من المؤهل أصل.
2- - صورة الرقم القومي.
3- - صورتين شخصيتين حديثتين.
4- - صحيفة الحالة الجنائيَّة حديثة.
وعلى المديريتين استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يُكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.
كما اعتمد وزير الأوقاف (51) خطيب مكافأة ، من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:
أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:
اعتماد عدد (21) خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
1. أ.د / فتحي أحمد عبد العال إسماعيل - سوهاج
2. د / علاء النقراشي فكري أبو ضيف - سوهاج
3. د / بسام عطفي أحمد عبد الواحد - سوهاج
4. د / حسن عبد الرشيد محمد أحمد - أسيوط
5. السيد / رمضان كامل أحمد الأطرش - المنوفية
6. السيد / محمد مهران مصطفى محمد - المنيا
7. أ.د / ماهر أحمد محمد إبراهيم عامر - الغربية
8. أ.د / أحمد فهمي علي محمد أحمد صالح - سوهاج
9. أ.د / عبد الشافي أحمد علي أحمد - القاهرة
10. أ.د / محمد عبدالسلام كامل أبو خزيم - القاهرة
11. أ.د / سلامة عمر محمد عبدالرحيم - أسيوط
12. أ.د / الشحات أحمد بدوي حسين - القاهرة
13. أ.د / أمير محمود السيد أحمد - القاهرة
14. د / هاني سمير أمين جزيره - القاهرة
15. د / أحمد علي عبدالعليم علي - المنيا
16. د / مختار صبري أبو الحمد محمد - سوهاج
17. د / محمد عكاشة محمد سيد أحمد - الشرقية
18. السيد / المنيب محمد عبداللطيف إبراهيم مصطفى - القاهرة
19. السيد / محمد حمدي محمد عبد العظيم - القاهرة
20. السيد / رجب صلاح صالح أحمد - المنيا
21. السيد / أحمد جمال فتح الباب ريان - القاهرة
ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:
- - اعتماد عدد (28) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
م - الاسم - المديرية
1. د / رضا محمد أحمد عبدالنبي - المنيا
2. د / محمد سعد الدين عبدالعزيز متولي - الدقهلية
3. د / أحمد ماهر سعيد نصر - المنوفية
4. د / السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم محمد - كفر الشيخ
5. د / عادل عبد التواب عبد الله عبد القادر - الفيوم
6. د / محمد حسين قاسم محمود - الغربية
7. د / أحمد محمد عبد الحافظ عبد الله - سوهاج
8. د / أحمد صلاح محمد كامل - المنيا
9. د / محمد محمد قاسم هاشم - البحيرة
10. السيد / محمد حلمي السيد محمد هجام - مطروح
11. السيد / أحمد بسيوني السيد عيسوي - الإسكندرية
12. السيد / محمد رشدي عبدالحميد عبد العال - الدقهلية
13. السيد / عبد الفتاح محمود عبد الفتاح شكر - المنوفية
14. السيد / أشرف علي عبد الحليم علي - الفيوم
15. السيد / محمد عطا محمد عبدالوهاب - المنيا
16. السيد / محمد العوضي محمد أبو النجا - الدقهلية
17. أ.د / داود لطفي حافظ محمد - المنيا
18. أ.د / حسين عبدالعال حسين محمد - أسيوط
19. أ.د / جمال حسن بشندي عيسى - أسيوط
20. أ.د / مبروك محمد عبدالسميع مصطفى - القاهرة
21. د / محمد حسن السيد إبراهيم - الشرقية
22. د / السيد محمد يونس السيد - الجيزة
23. د / حسن حموده حسن العوضي - الدقهلية
24. د / فوزي محمد إسماعيل منصور - الدقهلية
25. م.مساعد / محمود علي عطية سالم - أسيوط
26. م.مساعد / محمد نبيل عبدالعليم أحمد - الدقهلية
27. م.مساعد / السيد عبد ربه محمد عفيفي - المنيا
28. السيد / محمد خلف عبدالغني محمد - المنيا
ثالثًا: خطيبان جديدان:
اعتماد خطيبين جديدين من حملة الماجستير والدكتوراه ، ويحق لهما بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكونا على بند التحسين ، وهما:
1. د / سعيد عبدالغفار علي الدسوقي - القاهرة
2. السيد / محمود عوني رزق سطوحي - المنيا
فى سياق متصل هنأ وزير الأوقاف، الأئمة المشاركين بإتمام الدورة ، ووجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور / محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب وهم :
1) عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان - الإسكندرية
2) محمد ماهر جمعة إبراهيم - الإسكندرية
3) محمد فتحي عبد الحميد مجاهد - الإسماعيلية
4) أحمد هاني عبد العظيم على - الإسماعيلية
5) محمد سعيد السيد الروبي - الإسماعيلية
6) شاذلي مصطفى أحمد الطاهر - أسوان
7) سيد محمد عبد الحكيم أبوزيد - أسيوط
8) علاء الدين محمد أحمد أحمد - أسيوط
9) أحمد جابر عبد الحارث خليل - الأقصر
10) بكر إبراهيم محمود إبراهيم - الأقصر
11) محمود سعد إبراهيم محمد - الأقصر
12) عبد الرحمن حسن أمين محمد السيد - البحيرة
13) أحمد عبد العال السيد الكفراوي - الجيزة
14) عبد الله فرج حماد محمد النقيب - الجيزة
15) بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية
16) حسين محمد حسين عبدالله - الدقهلية
17) حسن عبد المنعم أحمد حسين - سوهاج
18) عمر صبحي أبو عجوة على - السويس
19) فوده السيد أحمد فوده - الشرقية
20) حمدان محمد محمد أحمد - الشرقية
21) علاء عبد النبي عبد الفتاح زين - شمال سيناء
22) عطية أبو بكر عطية الدياسطي - الغربية
23) محمد مصطفى إبراهيم بكري - كفر الشيخ
24) محمود عطا أحمد محمد - المنيا
25) مصطفى محمد رجب الليثي - المنيا
26) حسام مسعد رجب عطا الله - البحيرة
27) محمد سعيد محمد هريدي - البحيرة