شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مؤتمرا حول التنمية المستدامة في جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الملك سلمان الدولية، برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة مؤتمرًا بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "الزراعات الصحراوية والتنمية المستدامة بجنوب سيناء، الفرص والبدائل"، وذلك على مدار يومي 15 و16 مارس الجاري، بمقر الجامعة بمدينة رأس سدر.

وناقش المؤتمر التغييرات المناخية وتأثيراتها على التنمية المستدامة بجنوب سيناء، وكذلك دور المراكز العلمية والبحثية فى إيجاد مجتمعات محلية ومستدامة.

وتناولت الجلسات بحث زراعة الغابات الشجرية والاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة في الأراضى الصحراوية، وكذلك بحث آليات الربط مع المبادرة الخضراء التى تنظمها المملكة العربية السعودية، فضلا عن مناقشة سبل تنمية المراعي وأهمية الإنتاج الحيواني في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار د. أشرف حسين رئيس الجامعة، إلى تقديم جامعة الملك سلمان الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر نماذج تنموية مقترحة لتحقيق التنمية المستدامة فى المجال الزراعي التكاملي، ووضع حلول لتحديات وتأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية بجنوب سيناء، كما عرضت الجامعة رؤيتها للتصور الأفضل المقترح لكيفية تكوين إطار مؤسسي مدني لإدارة التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على اهتمام الجامعة الدائم بتأسيس شراكات علمية ذات مُخرجات تطبيقية للتنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء.

وأبرز د. عبدالغني الجندي رئيس المؤتمر، تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر، لمعدات الرى الحديث والذكي بمشاركة شركات متخصصة بالإضافة إلى عرض نماذج من إنتاج المزارعين بالمنطقة من النباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار خدمة المجتمع السيناوي لتحديث الزراعة، وتقديم المشورة لمنظومة الزراعة الدقيقة وخاصة فى المناطق الصحراوية.