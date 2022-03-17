شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء البابلى.. أول مرشحة من ذوى الإعاقة بانتخابات أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الدكتورة إسراء البابلى، أول مرشحة من ذوى الإعاقة، انتخابات التجديد النصفى المنعقدة اليوم الخميس 17 مارس 2021، على مقعد عضوية مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان تحت سن 15 عاما، قائلة إنها تحلم بالفوز بالانتخابات لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء، وإضافة بصمات مختلفة في المجال النقابى.

وأضافت إسراء، فى تصريحات لليوم السابع،: أنها تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب خلال دورته الثالثة، واستطاعت تقديم خطبة أمام الجمعية العمومية للعلوم فى عام 2017، وهذا بعدما تم اختيارها من الأمم المتحدة فى يوم المرأة، كأول متحدثة رسمية فاقدة لحاسة السمع فى الأمم المتحدة.

وحول وصف ذوى الإعاقة، فقالت: تعرضت للتنمر والسخرية عدة مرات، لكن ذلك لم يفقد وقررت تجاوز هذه المرحلة والاستمرار في دراستي للوصول إلى حلمى، كما أننى ضد تصنيف البشر، وأصاب بالضيق بمجرد استخدام أي مصطلح لتصنيف الآخر".

ويتم إجراء التصويت بالانتخابات على مقاعد: عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، ورؤساء النقابات الفرعية: بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.