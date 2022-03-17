شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة ومايكروسوفت ومؤسسة كير مصر يطلقون مبادرة ومنصة توظيف مصر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، مبادرة "توظيف مصر"، والمنصة الالكترونية الخاصة بها، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت، والدكتور حازم فهمي مدير مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر، وقيادات الوزارة.



د. أشرف صبحي

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن الشباب المصري يجني اليوم ثمار الجهد والعمل الدؤوب من أجله، لتوفير فرص العمل من خلال مبادرة جديدة من مبادرات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها، ونقدم العديد من البرامج والمبادرات، التي تستهدف دوما توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك كأحد الأهداف الاستراتيجية المؤدية للتمكين الاقتصادي للشباب".

ولفت الوزير إلي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، حيث أصبحت الحاجه ملحة جدا للتطوير الذات لدي الشباب مع التغير السريع لسوق العمل، بالإضافة إلى تغير النظرة للتوظيف الحكومي؛ ومن هنا جاءت فكرة إطلاق منصة توظيف مصر الالكترونية التي نسعى من خلالها لتوفير فرصة عمل لائقة وحقيقية للشباب مع شركات القطاع الخاص، وكذلك الربط بين فرص العمل وأصحاب الأعمال ورفع معدل الثقة في سوق العمل لتحقيق تنمية مستدامة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي في ختام كلمته الشكر لشركاء المبادرة "شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية" علي المجهودات المبذولة لخدمة الشباب المصري، متمنياً مزيداً من التعاون في مشروعات أخري لخدمة الشباب والنشء المصري، بما يعود بالنفع علي المجتمع المصري، مشيراً إلي أن شباب مصر يحظى باهتمام غير مسبوق وبرعاية كريمة من القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجد أن الشباب في بؤرة اهتماماته.

وفي السياق نفسه، صرحت منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حريصة على تقديم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الشباب لسوق العمل، والعمل على توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص.

ومن جانبها، أعربت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "نؤمن فى مايكروسوفت بأهمية تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز قابلية التوظيف للشباب المصرى لذلك نفخر بالتعاون الكبير والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز جهودنا فى مواجهة البطالة ومعالجة التحديات الوظيفية التي تواجه الشباب المصري بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر."



ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر

أشارت المدير العام لمايكروسوفت مصر "من خلال منصة توظيف مصر تم توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، حيث تضم منصة توظيف مصر حاليا 250 شركة تستهدف جذب العناصر المتميزة، وقد حصل ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة على وظائف من خلال المنصة، 23% من هؤلاء الشباب من الإناث، و2% من ذوي الاحتياجات الخاصة"

وأضافت: "تأتي شراكتنا مع وزارة الشباب والرياضة كتتويج لشراكتنا المستمرة مع الحكومة المصرية، فمن خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا الراسخ في دعم جميع المبادرات التي تُعنى بإتاحة فرص العمل ورفع مستوى المهارات وخلق الكفاءات على نحو يضمن بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة من شأنه تعزيز الميزة التنافسية للبلاد، وتمكين الشباب المصري من أخذ مكانهم الريادي في المستقبل.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حازم فهمى رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية أنه في سياق الشراكة المتميزة بين مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة ميكروسوفت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تأمل المؤسسة في استمرار الشراكات المتميزة التي توفر للشباب المزيد من الفرص التنافسية التي تجعله دائما على قدر التحديات التي يواجهها، خاصة في ظل التغييرات المفاجئة التي يتعرض لها سوق العمل سواء تطوير او هيكلة الشركات والهيئات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للعمل في ظل جائحة كورونا او ظهور مجالات جديدة في مقابل اختفاء أخرى، ورغبة المؤسسة بما لها من إرث تنموي يمتد لعدة عقود في النهوض بالخدمات والدعم المقدم للشباب من توفير فرص معيشة أفضل وخلق مناخ ملائم يتيح للشباب الحصول على فرص متكافئة، تضمن حياة أفضل لهم ولأسرهم تشارك المؤسسة في إطلاق مبادرة توظيف مصر التي تسهل عملية الربط بين الشباب الباحث عن فرصة عمل ملائمة وبين الشركات وأصحاب الاعمال خاصة في إطار التوجه العام للتحول الرقمي لكافة الهيئات والمؤسسات.

وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض انجازات التوظيف خلال عام 2021، وتكريم الشركات المساهمة فى المبادرة، وفتح المجال للنقاش حول التحديات الحالية بالتوظيف وسوق العمل بعد جائحة كورونا، وعرض حلول وتوصيات المشاركين.

وتُعد منصة توظيف مصر وهى عبارة عن منصة رقمية تتميز بالربط الرقمي بطريقة سلسة بين فرص العمل المقدمة من الشركات والهيئات والشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة تضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين متطلبات الوظائف الحالية والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الرغبة الملحة للشركاء في مواجهة البطالة والتحديات التي يواجهّا الشباب في عملية التوظيف، حيث تعتبر عملية التوظيف من المسئوليات المهمة والكبيرة لدى كل الدول وتأخذ طابع خاص في مصر، نظرا للتطور الاقتصادي السريع والمشروعات التي يجرى افتتاحها خصوصا مع زيادة التوجه العام للتحول الرقمي ومشاريع الشباب، وأيضا ريادة الاعمال خصوصا في ظل تحديات الازمة الراهنة لجائحة كورونا والتي أثرت بدورها تأثيراً مباشراً على سوق العمل من حيث العرض والطلب وخلق فرص عمل جديدة على حساب اندثار فرص أخرى.