شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخبار البيئة فى أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالوزارة فيديو متعلق بكافة الأنشطة البيئية التى تمت على مدار أسبوع بدأ من 5 مارس حتى يوم 11 من ذات الشهر.

وتضمنت النشرة البيئية عدد من الأخبار على رأسها، مشاركة وزيرة البيئة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، وتحركات وزيرة البيئة على المستوى المحلى والدولى، والندوة التي عقدتها الوزارة للإعلاميين حول "مستجدات قضية التغيرات المناخية ودور الإعلام، وأيضا متابعة وزيرة البيئة لحريق محمية سالوجا وغزال بأسوان وتوجه بسرعة اتخاذ الاجراءات للسيطرة على الحريق.