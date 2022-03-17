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تعرف على أخبار البيئة فى أسبوع.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالوزارة فيديو متعلق بكافة الأنشطة البيئية التى تمت على مدار أسبوع بدأ من 5 مارس حتى يوم 11 من ذات الشهر.

 

وتضمنت النشرة البيئية عدد من الأخبار على رأسها، مشاركة وزيرة البيئة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، وتحركات وزيرة البيئة على المستوى المحلى والدولى، والندوة التي عقدتها الوزارة للإعلاميين حول "مستجدات قضية التغيرات المناخية ودور الإعلام، وأيضا متابعة وزيرة البيئة لحريق محمية سالوجا وغزال بأسوان وتوجه بسرعة اتخاذ الاجراءات للسيطرة على الحريق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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