شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى: زيادة معاشات المهندسين لـ1200 جنيه اعتبارا من أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المنتهية ولايته، إنه تم عمل دراسة لرفع معاش المهندسين، وتم التوصل إلى إمكانية رفع معاش المهندسين إلى 1200 جنيه، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، كما أعلن زيادة ملف الرعاية الصحية ليكون 30 ألف جنيه بدلاً من 27 ألف مليون.

وأضاف فى كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين: أن النقابة خصصت مبلغ 12 مليون جنيه دعم لإنشاء نادي النقابة الفرعية بالغربية، وتحمل النقابة الفرعية باقى المبلغ، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه رعاية اجتماعية من فائض صندوق المعاشات.

وقد ضاحى التهنئة للمهندس طارق النبراوى، متمنيًا له ولمجلسه القادم التوفيق ومواصلة ما قام به المجلس الحالي، كما أكد على أن هذا اللقاء لحصر الحقائق بإيجاز وعرض ما تم إنجازه في عدة ملفات خلال تولي المجلس الحالي مسئولية إدارة النقابة، لافتا إلى أنه تم إعداد لائحة مزاولة المهنة خلال الأربعة سنوات الماضية بما يحقق أداءً متميزًا للمهندسين، لضمان حقوقهم وتحقيق أخلاقيات المهنة، واسترداد دور النقابة كاستشارى للدولة في مجال تخصصها، حيث تم مشاركة النقابة في وضع الاشتراطات البنائية التي تهدف لضبط حركة العمران، وكذلك عقد عدة اجتماعات بين النقابة ووزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والإسكان بخصوص الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الرابع على التوالى، حيث حقق عام 2018 فائضًا قدره 178 مليون جنيه، وفي عام 2019 حقق فائضًا قدره 365 مليون جنيه، في حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، واختتم المجلس عام 2021 بفائض تاريخي تخطى المليار جنيه، وجاء ذلك نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار لصالح صندوق المعاشات.

وتطرق "ضاحي" إلى ملف مستشفى بدر، موضحًا أنه قد تم تخصيص الأرض عام 2015 أثناء تولي المجلس السابق، وتم وضع حجر الأساس آنذاك، ولم يتم استثماره حتى تولي المجلس الحالي عام 2018 ، وتم عمل دراسة جدوى اقتصادية وفنية لإنشاء المستشفى، وبناءً عليه تم إنهاء كافة الإجراءات من إصدار الرخصة ودعوة المستثمرين من مقاولي التنفيذ والهيئة الاستشارية وفق انتظار التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفًا أنه تم زيادة حصة صندوق المعاشات في رأس مال شركة المهندس للتأمين لتصل إلى 33.2% بدلًا من 26.38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات.

وشدد المهندس "هاني ضاحي" على أنه بفضل جهود المجلس الحالي نجحت النقابة في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت، وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.

كما استعرض "ضاحي" أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بادئًا بالمعاشات مؤكدًا أن المجلس الأعلى كلف أمانة الصندوق بدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسئولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمهندسين المستحقين للمعاش وزيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلًا من 15% بداية من شهر يناير 2022 طبقًا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة، مثمنًا الدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به مجلس النقابة، وأن الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية إنما هو نتاج اتحاد وتضافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة، لتصبح زيادة المعاشات للمهندسين بنسبة 37% خلال فترة المجلس الحالي، وسوف تستمر هذه الزيادة بتصديق الجمعية العمومية الحالية 2021.

وأشار إلى أنه تم تكليف المكتب الفني والمكون من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وبعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للمهندسين معتمدًا على سداد الاشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض جارٍ دراستها، وحرصًا من المجلس واحترامًا لأعضاء الجمعية العمومية سيتم عرض نتائجها على الجميع حين الانتهاء من تقييمها.