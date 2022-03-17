شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز البيئة بالشرقية ينظم ندوة حول التغيرات المناخية بـ"تربية الزقازيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، ندوة توعية لأعضاء هيئة تدريس والطلبة في جامعة الزقازيق كلية التربية، حول "التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة".

وأكد الدكتورمجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ندوة التوعية قادتها الدكتورة وفاء عبد الشافي عطية مدير الإدارة البيئية، حيث تناولت فيها التعريف بقضية التغيرات المناخية، والآثار المترتبة عليها وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بها، مع استعراض جهود الوزارة في هذا الملف الهام واستضافة مصر لعقد مؤتمر تغير المناخ، بشرم الشيخ نوفمبر 2022المقبل، والاستعداد لعقد هذا المؤتمر الهام على المستوى الدولي والعالمى، مع طرح تفاصيل مدى استفادة مصر من عقده على المستوى السياسي والاقتصادي والبيئى.

جدير بالذكر، أنه تأتى هذه الندوة فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورعلى أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالوزارة، والدكتورعصام عامر رئيس قطاع الفروع، وبالتنسيق مع الدكتورعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية، وضمن تنفيذ سلسلة ندوات توعية لطلبة الجامعة حول التغيرات المناخية، ومواجهة التحديات المتعلقة بها وجهود الوزارة في هذا المجال، والتعريف بمؤتمر قمة المناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.