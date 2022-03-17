شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة ويشدد على الالتزام بالجدول الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد وعدد من مهندسي الشركة واستشارى تنفيذ المشروعات مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بمركز أبنوب بطاقة 31 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيهاً لخدمة مركز أبنوب، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري والتى استهدفت انشاء وتوسعات عدد 6 محطات مياه مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط بمراكز (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

وأكد "رئيس الشركة" أثناء الجولة التفقدية على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها مع مراعاة حتمية الاستعانة بكافة مهمات السلامة والصحة المهنية التى تحمى العاملين من أى مخاطر قد تلحق بهم في بيئة العمل.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لموقع العمل لحصر أهم المعوقات ومواجهة مستجدات العمل أولاً بأول دون الإخلال بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال التنفيذية للمشروع.