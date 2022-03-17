شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: صندوق المعاشات لم يُمس بمليم وحققنا مليارا و70 مليون جنيه فائضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، عن اعتماد موازنة النقابة العامة لعام 2021 بفائض بلغ حوالي مليار و 70 ألف جنيه، موضحا أن اجمالي ايرادات صندوق المعاشات بلغ حوالى 2 مليار و560 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة المصروفات إلى حوالي مليار و490 مليون جنيه، مضيفاً أن فائض النقابة وصل إلى حوالي مليار و 70 ألف جنيه، مؤكداً على أن الفائض التراكمي وصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه.

وأشار ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن، إنه لم يتم صرف أى مبلغ من صندوق المعاشات حتى اليوم على مشروع مستشفى المهندسين ببدر، قائلا: صندوق المعاشات لم يُمس بمليم، لافتا إلى أنه بداية من عام 2019 صدر قرار من وزارة التعليم العالى بوقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات خلال أول عام، ثم تم وقف إصدار التراخيص بعد ذلك، مؤكدا أن ذلك فى إطار جهود النقابة فى ملف التعليم الهندسى.

وأضاف نقيب المهندسين،: أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة المعاهد الهندسية الموجودة، والبالغ عددها نحو 55 معهد، إلا أنه تم غلق معهدين من بينهم معهد فى المنيا وأشرفت جامعة المنيا على الطلاب الذين مازالوا يدرسون فيه خلال العامين الأخريين، لافتا إلى أنه تم خفض نسبة القبول بالجامعات نحو 20%.